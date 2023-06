El llamado que ha hecho el expresidente Andrés Pastrana para reorganizar la política, alineando posiciones frente al gobierno Petro de cara a las elecciones de octubre, es fundamental. Ahí está la clave para entender las cambiantes decisiones del Congreso en cuanto aprueba reformas a pesar de que las directivas de los partidos mayoritarios se pronuncien en contra.

Con insistencia se oye decir que las elecciones de octubre serán el gran plebiscito que determinará si la izquierda continúa o no en el poder en el 2026. Esta afirmación no es del todo cierta. Las elecciones nacionales y las territoriales son distintas. La selección del Presidente de Colombia resulta de un proceso en el que se impone el voto de opinión impactado por argumentos políticos, condiciones del candidato, propuestas y el interés que convoque a la mayoría. Funciona diferente en la elección del Congreso y en las territoriales, por cuanto estas obedecen a la maquinaria y a las grandes sumas de dinero que las financian. Si se eligen gobernadores y alcaldes que no tienen coherencia, ni compromiso con los fines del Estado, sino que buscan intereses económicos o de poder político, luego se adaptan al candidato que más convenga y harán llegar al Congreso fichas que actuarán con el mismo criterio.

La elección de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, miembros de JAL, tiene otros móviles para votar. Son intereses puntuales, no siempre de beneficio para la comunidad. Como las oportunidades laborales, empresariales y de emprendimiento se dan en las grandes ciudades, estas concentran mayor acceso a la educación, mejor nivel de vida y, por ende, una clase media más robusta que lleva a que el voto sea más informado y consciente.

Para seleccionar candidatos al Congreso y a las elecciones territoriales, los partidos políticos no hacen selección entre mejores candidatos, porque la lista abierta y la numerosa oferta de partidos obliga a que el criterio sea que el que tiene votos es bienvenido, aunque no tenga identidad ideológica, programática, no se conozca el origen de sus recursos ni influya antecedentes de transparencia en gestión anterior sea pública o privada.

Esta explicación, para quienes argumentan que las elecciones de octubre marcarán la suerte de la línea ideológica del próximo presidente, que se bajen de la nube y se preocupen porque a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que constituyen el 29,3 % de la votación, hay que sumar los departamentos –sin capitales– de Antioquia, Cundinamarca, Valle y Santander, que siendo los de mayor población alcanzan el 22,58 % de la votación nacional.

Siendo entonces que entre las ocho entidades territoriales más grandes se logra el 51,88 % de la votación nacional, hay que pensar en quiénes van a gobernar todos los departamentos, ciudades y municipios. Si queremos un país cohesionado, sin polarización ideológica, en el que los escasos recursos se administren con idoneidad, compromiso y honestidad, cabe preguntarse: ¿quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuál es la línea ética en la que se mueven? Si han tenido responsabilidades públicas o privadas anteriores, ¿qué resultados han logrado?

La sacudida que ha generado el estilo del gobierno Petro, que pretende imponer su ideología, su visión, su estilo, sin oír la opinión de los que no están de acuerdo, desconociendo que se requiere argumentar para convencer, respaldo técnico para sustentar y discusión democrática para encontrar el interés general que debe guiar, exige poner atención a las elecciones de octubre.

Los alcaldes de las grandes ciudades, por sí solos, no lograrán la ruta que Colombia requiere. El propósito de desarrollo sostenible con equidad, para lo cual la seguridad –en su concepto multidimensional– y la transparencia en todos los niveles de gobierno son fundamentales para mantener la democracia y la libertad.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

