Significados perdidos

No sé cuándo los significados de las palabras empezaron a perderse. Hay evidencias de que no es un fenómeno tan reciente, pero cada vez menos activistas luchan contra su extinción. La cultura de comunicación masiva en las redes es intimidante para quienes no han desarrollado piel de elefante, y antes de someterse al escarnio público prefieren esconderse en la clandestinidad.



(También le puede interesar: Tenemos que hablar Colombia)

Un antecedente profético fue la neolengua descrita por George Orwell en la novela 1984. Era uno de los pilares del régimen totalitario. Estaba regulada desde el Ministerio de la Verdad, que era el encargado de volver verdad lo que le convenía y mentira o delito lo que no. Para evitar que la gente aspirara a la libertad se eliminaban los significados no deseados de la palabra y así la aspiración desaparecía de las mentes. Buensexo significa castidad, biempensadamente significa pensar de acuerdo con el líder, negroblanco es afirmar que lo negro es blanco cuando el partido lo exige.



En la segunda mitad del siglo XX, el posmodernismo hizo un ataque contundente a los significados tradicionales de las palabras. No es fácil definir una plataforma única, pero una característica común fue la argumentación de que el lenguaje moldea el pensamiento y por tanto, literalmente crea la realidad. Otra característica fue un relativismo que desconoció la existencia de la verdad y la moral; los significados de las palabras, por tanto, se volvieron flexibles.



No me refiero acá a la necesaria evolución de los idiomas. Esos nuevos significados generalmente enriquecen las lenguas. Me refiero a aquellos cambios que las empobrecen, introducidos por sesgos, modas pasajeras y falacias lógicas. Campañas políticas como la que vivimos, y que se dan en las redes, cambian significados a punta de likes.

El nazismo y el fascismo pueden ser definidos rigurosamente leyendo historia. Resultó preferible no hacerlo para poder atacar a cualquier persona que no guste. FACEBOOK

TWITTER

Uno de los mecanismos que usan es estirar el mundo hasta que se vuelve plano, con dos polos opuestos. Así solo hay extrema izquierda o extrema derecha, ningún matiz, todos extremos (para el otro). Alguien que quedó en el medio trató de rescatarlo llamándolo “extremo centro”, pero fue inútil. Para los habitantes de los polos, los que no están allá son extremistas disfrazados, del otro polo. Se pierde significado por achatamiento de la realidad.



Hay quienes acuden al recurso de reemplazar significados por metáforas o por analogías imperfectas. El nazismo y el fascismo pueden ser definidos rigurosamente leyendo historia. Resultó preferible no hacerlo para poder atacar a cualquier persona que no guste. ¿Qué tal que fuera el preludio de una sociedad en la que los jueces condenen con pruebas metafóricas?



Hace poco tuve que darme por vencido ante la afirmación en redes de que la palabra ‘todos’ es excluyente, mientras que la palabra ‘nadie’ es incluyente. Creo que entendí la maroma retórica que usaron para probarlo, pero no dejó de ser eso, una maroma retórica.



Me costó trabajo entender la definición, en las redes y algunos foros de candidatos, de que “racista es una persona que no reconoce ser racista”. Zenón, con sus paradojas, se queda chiquito. Si uno reconoce, lo es, porque lo reconoce; no reconocerlo es la prueba reina de que lo es.



A algunas palabras se les ha declarado el fin de su significado por obsolescencia. Si alguien se atreve a usarlas, como antes, es muy mal visto y peor tratado. La ilegalidad está en camino de significar travesura; la bondad, bobería; el desinterés, engaño solapado, y más. Ni se les ocurra hablar de nobleza, ese es un término para viejos elitistas y mohosos.



Defender los significados se está volviendo heroico, pero hay que hacerlo. Un mundo en el que todo quiere decir cualquier cosa y su contraria es un mundo en el que todo vale, y no queremos vivir en él; lo hicimos hace 500, 1.000 y 2.000 años, y no nos fue bien.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)