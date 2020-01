Hace pocos días se cumplieron setenta y cinco años de la toma de Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi. Ese campo es hoy un museo, y el símbolo mundial de la maldad absoluta. Hay quienes niegan la ocurrencia del Holocausto, o matizan su gravedad presentándolo como uno de los tantos genocidios en la historia. Pero hay circunstancias que lo hacen único y diferente. Un pueblo decidió la aniquilación completa de otro. No fue solo a “sus judíos”(los judíos alemanes) a quienes persiguió, fue a todos los que estaban a su alcance, austriacos, checos, franceses, italianos, húngaros, polacos, rumanos, búlgaros, griegos, holandeses y daneses. El modus operandi no fue una circunstancia menor, reflejó su esencia.

Iniciaron con la aniquilación espiritual y cultural. Walter Benjamin, quien se suicidó al sentir que no podría escapar, escribió que “incluso los muertos no estarán a salvo del enemigo cuando triunfe”, y, en efecto, los nazis se empeñaron en matar tanto a los vivos como a los muertos. En marzo de 1933 se dio la ley habilitante, que le permitió a Hitler cambiar la Constitución por decreto. En abril, cadenas de estudiantes impidieron la entrada de profesores y estudiantes judíos a las universidades. En mayo, la asociación de estudiantes alemanes quemó en la Opernplatz de Berlín 25.000 libros de la “cultura degenerada judía” (allí estaban los de Sigmund Freud, Karl Marx, Alfred Adler, André Gide, André Malraux, Nelly Sachs, Jacob Wassermann, Lion Feuchtwanger, Stefan Zweig, Heinrich Heine y otros).



Purgaron los museos de arte degenerado (salieron Marc Chagall, Max Ernst, George Grosz, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Piet Mondrian, Lasar Segal, Alberto Giacometti y Amadeo Modigliani, entre otros). A la ciencia degenerada no le fue mejor: Albert Einstein fue expulsado de las academias y debió huir de Alemania (así como otros premios nobel, Max Born, Otto Stern, Fritz Haber, Fritz Lippmann, Hans Krebs, Max Perutz). Fueron acusados de ser parásitos, aunque Alemania había ganado hasta el 1933 el 30 % de los premios Nobel;y de ellos, la tercera parte eran judíos.

Después de la intelectual vinieron la aniquilación moral y la eliminación de los derechos individuales. Las tiendas judías fueron destruidas en la Noche de los Cristales Rotos, y se les prohibió el ejercicio de la medicina, la veterinaria y el derecho. Una ley de “alteración de los nombres” les exigió a los judíos identificarse con un segundo nombre. Todas las mujeres se llamaron Sara y todos los hombres, Israel. En las ciudades y los guetos los obligaron a portar una estrella amarilla en sus ropas, en los campos de concentración les tatuaron en el brazo un número de identificación.



Finalmente procedieron a la eliminación física. Está documentado el exterminio de seis millones de personas; de ellas, un millón y medio de niños. En una ceremonia reciente, la moderadora tuvo un lapsus y pidió un minuto de silencio por cada uno de los judíos asesinados. Hubiéramos tenido que estar en silencio y de pie por once años y medio.



Hoy, a un político derechista se lo llama fácilmente nazi; en un conflicto, las partes se acusan mutuamente de ser nazis y en los conflictos religiosos, también. Los fenómenos de violencia son muy condenables, pero no todos son nazismo. Una forma de negar el Holocausto es convertirlo a posteriori en algo diferente de lo que fue. Se puede ser negacionista suavizando los relatos, equiparando lo que no es equiparable.



El Holocausto fue un extremo del mal. Hay que estudiarlo. Hay que estudiar qué tan inteligente y qué tan estúpido, qué tan bueno y qué tan malvado puede ser el humano. No podremos predecir qué va a pasar, pero podremos, lentamente, construir una moral más racional, un ser humano mejor.

@mwassermannl