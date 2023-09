Renuncia a convencer

Hay quienes defienden la polarización como el ambiente natural en el que se presentan y discuten posiciones opuestas. Idealmente tal vez pudieran tener razón, el problema en realidad es que en un medio tan altamente polarizado como el nuestro (y el de otras partes también) la discusión no se lleva a cabo, porque los dos polos en disputa son sordos; no escuchan al otro a pesar de lo ruidoso que es. Se dan entonces monólogos paralelos que, como lo define Euclides en su geometría, jamás se cruzan.



Pero las cosas se agravaron aún más. Los dos polos no solo no se escuchan, sino que ahora renuncian a sus posibilidades de convencer. Dejaron de intentarlo. Están tan seguros de que no hay posibilidades de que el ‘otro’ entienda que desisten del esfuerzo de antemano.

Las redes sociales, que fueron concebidas como instrumentos de comunicación social, están sirviendo de aislante. Un evento reciente debería entrar en los textos como ejemplo de uso perverso de las redes. Hace unas semanas el noticiero de Caracol TV presentó un video que mostraba la participación de la esposa de un narco en la campaña del presidente Petro en Casanare. Del 13 al 21 de agosto se desató una tormenta de tuits que convirtió en tendencia mundial #CaracolMiente, seguido un par de días después con #SemanaMiente, #RCNMiente, #ElTiempoMiente, #ElColombianoMiente y otros más que también mienten.

Los tuits no argumentaban nada sobre el asunto específico, solo gritaban. Yo entré a ver qué decían y me resultó claro que no pretendían convencer de que la noticia era falsa, sino deslegitimar y acallar la voz de los medios que llaman tradicionales. Conté los primeros 65 de la lista y más del 70 % eran anónimos. Un trabajo periodístico de El Colombiano de Medellín mostró que de Colombia salió solo la tercera parte (un millón) de esos tuits. Los otros dos millones venían de países diferentes de América, África y Asia. Angola y Tanzania, Rusia y Lituania, Vietnam y muchos otros parecían interesados en ‘denunciar las mentiras’ de los medios tradicionales colombianos ¡qué extraño!

Evidentemente fue un esfuerzo concertado y sin duda costoso para contratar empresas que replican mensajes en las redes (¿quién pagó?); son empresas multinacionales especializadas en difundir mensajes en donde sea que les paguen. Hay una crítica constante a que la gran prensa pertenece a grupos empresariales, pero ignora el hecho de que Musk y Zuckerberg, los dueños de X y de Facebook, también son personas muy ricas y sus redes son usadas por microempresas que venden servicios de desorientación.

En efecto, la gran prensa pertenece, acá y en todo el mundo, a grandes conglomerados. Eso es tema para una discusión más amplia de lo que estas líneas permiten. Las otras opciones que hemos visto son catastróficas: desaparición o unificación monolítica bajo la tutela de un Estado totalitario. Cada medio tiene su línea editorial, y eso viene de siempre. Quien quiera estar bien informado debe escuchar varias voces. Lo que podemos y debemos exigir es un trabajo profesional sustentado en principios éticos explícitos. Los periodistas están sujetos a crítica e incluso a demandas. Todo eso está ausente en las redes.

Quienes financiaron la campaña descalificadora no se dieron cuenta de que fue inútil. En un principio los mensajes crearon una red en expansión, pero poco a poco empezaron a llegar siempre a los mismos y solo entre ellos mismos. Su imagen se hizo densa, como un quiste localizado en una región pequeña del gran mapa de redes. Sus esfuerzos aislaron un mensaje, que terminó difundiéndose solo entre los ya convencidos.

Esa estrategia es la renuncia total a convencer. Es el cambio de argumentos por gritos; la consagración de la incomunicación como propósito político.

