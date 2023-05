Putin y su plan B

Hace ya más de un año, en una columna afirmé que la invasión a Ucrania señalaba el fin de Putin. Pequé profetizando, aunque tengo claro que en política es mejor ser historiador (y eso tampoco es seguro). No sé muy bien qué imaginaba, tal vez un final como el de Lavrenti Beria, el poderoso jefe del servicio secreto (NKVD), ajusticiado por sus competidores y sucesores.



Eso no se dio (no se ha dado, para no caer otra vez en profecías). Pero las cosas le han salido espantosamente mal. Él pensaba que su aplastante superioridad militar iba a intimidar a los ucranianos y que en una semana estaría en Kiev poniendo a un títere en el gobierno, como primer paso a una anexión. Estaba (posiblemente aún está) convencido de que la nacionalidad ucraniana no existía. Manifestó desprecio por la historia y la cultura: cuando Kiev ya era una ciudad con cinco siglos, Moscú era apenas una ciudadela, saqueada periódicamente por los mongoles.

El hecho es que le ha ido muy mal. Ucrania se ha defendido con fiereza, el mundo occidental la ha apoyado económicamente y con armas. Hizo que se cumplieran sus temores de la expansión de la Otán. Finlandia se adhirió y hay solicitud pendiente de Suecia. Ya se habían adherido Estonia, Lituania y Letonia, además de países del ámbito de la Unión Soviética como Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Se inició con 12 países en 1949, hoy son 31.

Las sanciones económicas le han dado muy duro a Rusia, y su intento de arrinconar a Europa en el invierno no le resultó; el invierno ya pasó, y la dependencia del gas y el petróleo rusos es cada vez menor.

En el mes de marzo la Corte Penal Internacional juzgó a Putin por crímenes de guerra y emitió una orden de captura internacional. Él dice que no le importa, que esa corte no tiene jurisdicción en su país, pero es difícil imaginar que realmente no lo afecta. Está invitado a la cumbre de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en agosto, en Johannesburgo, y la orden de arresto se ha convertido en una papa caliente.

Las pérdidas en vidas para Rusia han sido terribles. Se estima que han muerto 200.000 soldados. Tuvo que recurrir a nuevos reclutamientos y muchos se están escapando para no participar en una guerra que no ven necesaria ni suya. Como buen ex-KGB cree en el dominio del miedo. Pero no es posible que tantos jóvenes muertos pasen desapercibidos.

La gente tiene la idea de que Rusia nunca pierde una guerra, pero no es así, y los fracasos militares no quedan impunes. La primera guerra de Crimea causó una rebelión que cambió el sistema zarista y acabó con la institución de la servidumbre; la guerra ruso-japonesa terminó en la revolución de 1905, el retiro de los misiles de Cuba llevó a la destitución fulminante de Khrushev, y el retiro de Afganistán condujo a la perestroika y al fin de la Unión Soviética.

Creo que eso sí lo sabe Putin. Tiene claro que no puede perder, aunque cada vez más le resulta evidente que no puede ganar. Por eso tampoco puede parar. Las opciones son terroríficas. Por el momento opta solo por continuar la guerra. Puede ser que quiera escalarla, tal vez involucrar a Estados Unidos y a la Otán para forzar un remedo de acuerdo.

En un artículo reciente en The New York Times, el comentarista Tomas Friedman señala algo muy cierto: Putin no tiene plan B. Su personalidad narcisista y egocéntrica no le permitió a su inteligencia (porque obviamente es una persona muy sagaz) contemplar la posibilidad de que las cosas a veces no salgan como uno (como él) las planea. En estas circunstancias su Plan B es armar un tinglado para disimular el estruendoso fracaso de su plan A.

Corolario. Malas cosas le esperan a una sociedad con un líder que tiene como único plan B disimular el fracaso del plan A.

