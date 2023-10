Presupuesto de ciencia 2024

Hace unos días amigos muy queridos organizaron un “Pacto por la Ciencia y la Tecnología”. Decidí no firmar. No porque haya dejado de creer en la ciencia, sino por cansancio. He firmado pactos similares los últimos cuarenta años, y enough is enough.



Pocos días después se publicó el presupuesto de la nación para 2024. El penúltimo lugar lo ocupó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, solo seguido por ‘Inteligencia’ (no es sarcasmo). Algo menos de cuatrocientos mil millones, el 0,08 % del presupuesto total. Trae una rebaja de 18 % con respecto al de 2023. Los únicos otros rubros que vieron rebajas fueron la Registraduría (no hay elecciones) y Planeación (ya expidió el PND). Cultura aumentó en 81,85 %, y Deporte, 57,8 % ¡bien por eso!

No pude dejar de recordar la afirmación del presidente Petro en campaña: “no puede haber una política progresista sin ciencia” ¡Un poco más de 90 millones de dólares para un país con 50 millones de habitantes! El presupuesto del NSF americano, una de las muchas agencias financiadoras, la que sustenta principalmente investigación básica, es 130 veces mayor. Cualquier universidad americana o europea de medio pelo multiplica por diez nuestro presupuesto nacional.

No los voy a cansar con más comparaciones dramáticas; la ministra excusa al Gobierno diciendo que este presupuesto no es la única fuente, que hay dos más: los beneficios tributarios a las empresas y el Sistema General de Regalías por 2,5 y 2,9 billones. Me parece importante explicar por qué considero que esa argumentación es una falacia.

La asignación de beneficios tributarios es un cupo para que empresas que inviertan en C + T puedan rebajar de sus impuestos parte de esa inversión. Los mismos industriales han reconocido muchas veces que harían lo mismo sin los beneficios. No podría señalar avances científicos importantes que se deban a ellos. La mayoría han sido mejoras a procesos y líneas de producción y, a veces, adquisición de equipos. No digo que estén mal, sino que su adición al presupuesto de ciencia es solo una operación contable para aparentar mayor inversión, sin efecto real en el sistema.

Respecto a regalías, no repetiré lo discutido tantas veces: que las prioridades las fijan gobernadores con visión de corto plazo y que la administración está diseñada para quien construye carreteras. Hay algo que me preocupa más; trataré de aclararlo con un ejemplo: si se quiere saber cómo el dengue se distribuye en el territorio, es posible calcular el número de muestras, expediciones y costo –algo parecido a una encuesta–. Al final del trabajo saldrá un número, habrá un resultado. Es un proyecto más de información que de conocimiento, y es adecuado para el esquema de regalías.

Pero si se desea entender cómo sucede la infección, o se quiere diseñar un fármaco que la cure, la cosa es distinta. La ejecución de los presupuestos dependerá de los resultados intermedios, los tiempos pueden variar y el resultado puede ser negativo. Lo dominante en el proyecto es la incertidumbre. No responde a las exigencias de las regalías.

Las investigaciones científicas surgen de la idea de una persona o de un grupo pequeño. Deben hacerse exploraciones y luego, poco a poco, un escalamiento. Ese proceso tampoco es financiable con regalías. El sistema propuesto por el Ministerio no entiende el proceso de generación de conocimiento y de invención; sin quererlo, está en contra de las nuevas ideas y promueve la imitación; espanta a nuestros investigadores, que huyen a otros lugares, y limita a los profesores universitarios.

Mi problema con este presupuesto del Ministerio no solo es que sea poco, es que tratando de aparentar que es mayor aniquila el ingenio. Mi problema es que le resulta más importante aparentar que hacer.

