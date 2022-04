Políticas construidas con ciencia

La Misión de Sabios (así llamada) hizo algunas recomendaciones para la estructura del sistema nacional de ciencia y tecnología. Algunas fueron acogidas, otras han pasado inadvertidas. Una, que en mi opinión es de la más radical importancia, fue proveer al Gobierno, y al Congreso, de oficinas de asesoría científica.



Es cierto que se crearon el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación –que reúne a cuatro ministros, cuatro directores de departamento administrativo, dos rectores y dos investigadores– y el Consejo Científico Nacional –con participación del Presidente de la República, el ministro del ramo y diez investigadores–. No está mal que existan esos consejos y que se reúnan, según manda el decreto, dos veces por año; de pronto algo salga. Pero no reemplazan a las oficinas propuestas. Esos consejos son formales, pesados y rígidos, con una operatividad apenas simbólica.



Las oficinas de asesoría al Gobierno y al Congreso no son una idea novedosa de la Misión. Existen en casi todos los países desarrollados del mundo, y en las grandes alianzas transnacionales como la Unión Europea. Generalmente son una red encabezada por una personalidad de altísimo nivel, premio nobel, o director de un proyecto científico muy grande.



En Latinoamérica hay muy poco de eso. En una encuesta realizada por la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (Ingsa), la mayoría de los científicos latinoamericanos reportaron haber sido consultados alguna vez, y los políticos afirmaron que habían consultado. Pero tanto los unos como los otros coincidieron en que la ciencia no era tenida en cuenta en la construcción de políticas.

Recientemente, gracias a una iniciativa de las embajadas británicas en la región, pude conocer en detalle su sistema, que tiene cincuenta años y es uno de los más desarrollados del mundo. Es una red con sedes en todos los departamentos (ministerios), incluidos, por supuesto, el del primer ministro y el de Relaciones Exteriores (Foreign Office). Una de las más importantes está en el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial. Todas ellas suman cientos de servidores públicos de alto nivel académico, muchos profesores e investigadores de las mejores universidades en comisión temporal. Los británicos no suelen ser desperdiciadores. La razón para que mantengan un sistema tan costoso es que les da excelentes rendimientos.



La oficina de asesoría científica del Parlamento, por ejemplo, tiene quince empleados de planta (solo uno es abogado) y veinte temporales, estos últimos son jóvenes en pasantías posdoctorales. Los parlamentarios les hacen muchas preguntas, estiman que unas 20.000 al año. Algunas son fáciles de resolver, otras terminan en una muy breve investigación y en una publicación explicativa, nunca de más de cuatro páginas, que ilustra a los parlamentarios en forma seria, rigurosa y clara, para no especialistas, sobre los antecedentes del problema, las bases técnicas, las implicaciones y las ventajas y desventajas de soluciones alternativas. No asumen posiciones, esas les corresponden a los políticos que tienen sus consideraciones adicionales. En los últimos once años no han recibido ni una queja de parcialidad.



Las funciones de esas oficinas son múltiples, todas dirigidas a generar políticas basadas en evidencias reales y sustentadas en avances y consensos científicos. El jefe de la Oficina del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, un reconocido químico atmosférico, explicaba su tarea con el usual humor británico: “Todo problema complejo tiene una solución sencilla, atractiva y equivocada; nuestra tarea es llevar al político a considerar otras soluciones posibles, tal vez más complejas, pero correctas”.

