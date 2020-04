Plagas en la antigüedad

El primer texto que describe una epidemia es el papiro de Ebers, encontrado en una tumba en Tebas. Tiene 3.500 años. Por ese tiempo, Moisés “desató” las plagas sobre Egipto. Al menos dos de ellas fueron epidemias también. Durante toda la historia, las pestes han estado entrelazadas con guerras y conflictos.

Otro ejemplo, del primer libro de Samuel, debió haber ocurrido hace 3.100 años. Los israelitas atacaron a los filisteos y fueron derrotados. Para involucrar a Dios en la guerra trajeron el Arca de la Alianza, pero fueron nuevamente derrotados. Murieron 30.000 y los filisteos triunfantes capturaron el Arca y la llevaron a Ashdod, donde inmediatamente estalló una plaga. La trasladaron entonces a Gat y después a Acre, y también allá llegó la plaga. Murieron más de 80.000 personas, así que decidieron aplacar la maldición divina devolviéndole el Arca al líder Josué de Bet Shemesh. Fue recibida con entusiasmo, se hicieron sacrificios en agradecimiento a Dios, pero inmediatamente estalló también entre los israelitas la plaga y mató a 50.000 personas. Aunque no se conoce el número exacto de habitantes de la región, debieron haber muerto por lo menos dos de cada tres.



Otra plaga bien documentada fue la que sufrió Atenas durante la guerra del Peloponeso. Atenas era una potencia. Había derrotado a Darío, el poderosísimo persa. Tenía una flota con la que ejercía control sobre el mar, y aunque su ejército era inferior al de Esparta, podía resistir muy bien por las defensas de la ciudad, que la hacían prácticamente inexpugnable. Entonces su estrategia militar fue concentrarse dentro de la ciudad y dar la batalla en el mar. No tenían problemas de abastecimiento porque la flota podía traer todo lo necesario.



Pero la flota trajo algo más. La pestilencia había surgido en Etiopía, de ahí pasó a Egipto y se embarcó en las naves atenienses. El año 430 a. C. estalló en Atenas la epidemia matando a dos terceras partes de sus pobladores. Cuando parecía haber pasado, Pericles dirigió su flota nuevamente a la batalla, pero la peste resurgió en los barcos y acabó con soldados y marinos, incluyéndolo a él.



El historiador Tucídides dejó una muy buena descripción. La plaga acabó con la fortaleza ateniense y también con su moral. Al ver que morían igual el justo que el pecador y el valiente que el cobarde, abandonaron todo sentido de deber y “los ciudadanos más respetables cayeron en la glotonería, la borrachera y el libertinaje”. No se sabe cuál enfermedad causó esa plaga; podría haber sido viruela, una escarlatina especialmente agresiva o, tal vez, una fiebre tifoidea.



Hoy nos diferencian dos cosas. La primera es la velocidad de difusión de la enfermedad. La peste del siglo XIV tardó quince años en llegar de China a Londres. La covid-19 viajó en jet. Pero la diferencia más importante es el conocimiento. Estos ancestros nuestros no tenían ni idea qué pasaba, mucho menos qué hacer. Los israelitas y filisteos no se dieron cuenta de que la plaga no estaba en el Arca sino en quienes la portaban de un lado al otro. Los atenienses, al encerrarse, promovieron el contagio entre ellos y (¡oh tragedia griega!) protegieron a sus enemigos. Las oraciones no ayudaron en ningún caso.



Con la covid-19, en dos semanas ya estaba identificado el virus y se tenía la secuencia completa de su genoma. Tenemos conocimientos a nivel macro, demográfico y epidemiológico, a nivel micro la estructura del virus, y a nivel nano, los pocos aminoácidos que interactúan entre receptores para permitir la infección. La epidemia no va a durar quince años, no va a acabar con dos tercios de ninguna población, pronto tendremos medicamentos y vacunas. Lo que sí nos recuerda es que, sin importar qué tan modernos y urbanos seamos, seguimos siendo naturaleza.



Moisés Wasserman

@mwassermannl