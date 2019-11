Para qué un asesor científico

Hace poco volví a cometer la tontería autodestructiva e inútil de criticar un tuit, con contenido aparentemente científico, de un político. Como era de esperarse, me cayó encima su guardia pretoriana. El tuit tenía, en menos de doscientos caracteres, dos inexactitudes graves y una predicción apocalíptica absurda.



Hubo muchos insultos, pero muy poca argumentación de los guardias. La mayoría demostraron mala comprensión de lectura. Hubo alguno que pidió revisar si mis títulos académicos no eran falsificados. Alguien dijo que era una vergüenza que un exrector no conociera el tema. La verdad es que no hay ninguna razón para que alguien sepa de todos los temas, pero, por casualidad, ese lo enseñé e investigué durante más de 30 años. Hubiera sido una vergüenza no conocerlo.

Realmente, quien no sabía lo que decía era el político. No creo que tuviera malas intenciones, fue víctima de un fenómeno corriente: un sesgo de confianza excesiva en lo que se cree conocer. El exsecretario americano de Defensa Donald Rumsfeld una vez lo definió muy bien: “Hay cosas que sabemos que sabemos, otras que sabemos que no sabemos, pero también hay las que no sabemos que no sabemos, y esas son las más problemáticas”. Algunos psicólogos afirman que ellas generan un punto ciego en nuestros cerebros, similar al punto ciego en la retina o en los espejos retrovisores.



El cerebro tiene la tendencia a llenar los puntos ciegos con ideas vagas sacadas de lecturas, de experiencias personales, o de cualquier referencia superficial; algo que se vio en un noticiero o se leyó en una columna. En este caso, el político pensaba que sabía lo que eran las mutaciones y cómo se producían, porque todo el mundo cree saberlo, más o menos. Sin embargo, quien intenta poner ese aparente conocimiento en palabras empieza a tartamudear y se da cuenta de que en realidad no sabía que no sabía. La sensación de tener un conocimiento sin tenerlo puede ponerlo a uno en problemas, sobre todo si es una persona de cuyas decisiones dependen desarrollos sociales generales e importantes.



El asesor científico tampoco sabe de todo y está en el mismo peligro de llenar el punto ciego con imágenes difusas. Pero la formación científica profesional consiste, precisamente, en capacitar a la persona para reconocer lo que no sabe. La ciencia funciona tratando de refutar, no tratando de comprobar. Es muy difícil asegurar qué es lo correcto, es más fácil reconocer lo incorrecto. Hay quienes piensan que lo que se escribe en los artículos científicos es verdad revelada y que basta con citar uno o dos para sustentar un argumento. Quienes hacemos ciencia profesionalmente sabemos que eso no es así. Si lo que uno busca es una confirmación de lo que piensa, siempre la encontrará. Se puede encontrar cualquier cosa, hasta pruebas de que la Tierra es plana. En los seminarios de mi grupo, siempre sometíamos a prueba ácida las afirmaciones de los autores. Definíamos su rigor metodológico y los límites en los cuales las conclusiones eran aplicables.



El buen político busca esa asesoría para mejorar sus posibilidades de acertar. Por eso, en muchos países se han establecido oficinas de asesoría científica para el Gobierno y el Congreso. Hace poco, la Academia Colombiana de Ciencias y la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental organizaron en Bogotá un interesante evento para estudiar el funcionamiento y el impacto de esos sistemas de asesoría donde existen. Se creó en el país una Red de Gobernanza y Gestión del Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Red GCTI) que promueve esa actividad. Cualquier ayuda para evitar errores debe ser bienvenida.

MOISÉS WASSERMAN​@mwassermannl