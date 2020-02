Más sobre el aborto

Periódicamente se da en el país una discusión sobre la legalidad del aborto, y eso está muy bien. Esta vez, la discusión la despertó una demanda para que la Corte Constitucional revierta su definición de los casos en los que se puede hacer legalmente. En el pasado pico de discusión escribí una columna (‘Aborto e historia’, 26 de octubre de 2018). Mostraba que no hubo oposiciones ancestrales en la mayoría de las religiones, y que el rechazo es relativamente moderno. Terminaba con algo que me parece apropiado repetir: “La discusión es entre nosotros los humanos, y somos nosotros quienes tenemos que resolverla. No hay dictados superiores”. Es una discusión compleja, sustentada desde visiones tan disímiles que un acuerdo amplio es improbable.

El problema tiene tantas aristas que uno debe contentarse con discutir apenas una por columna. En la arena política se han conformado dos campamentos: uno es ‘pro-escogencia’, que aboga por el derecho de la mujer a decidir y otro, el de ‘provida’, que ha llegado, incluso, a matar “para defender la vida”. Las discusiones confluyen en dos problemas. El primero es el momento en el que el embrión adquiere estatus moral y el segundo, el derecho de la madre sobre su propio cuerpo.



El nombre ‘provida’ es excesivo porque define de ‘antivida’ al contrario, lo deslegitima antes de cualquier argumentación. No permite matices y tiende a convertirse en una posición radical que excluye cualquier otra, sin ninguna consideración circunstancial. Vida hay en todos los organismos de la biosfera, ¿están entonces por la defensa de la vida animal? ¿Vegetal? ¿Bacteriana? ¿Qué pasa con los tejidos humanos, que son todos vivos? En realidad, se refiere a una clase muy específica de vida, a una que tiene la potencialidad de llegar a ser un individuo humano autónomo.



Ese argumento es cada vez más complejo. Hoy, la tecnología nos dice que cada núcleo podría replicar a un ser humano, y entonces la pérdida de cualquier célula sería la pérdida de un humano potencial. Resulta extraña la prioridad que se le da a lo potencial sobre lo real. Reales son las aspiraciones vitales de la madre, el momento que vive, e incluso sus planes de otros hijos, que el actual embarazo no deseado puede frustrar.



Algunos pretenden que el embrión desde su formación es sujeto de derechos. El asunto es discutible, pero aun si fuera cierto se presentaría una colisión de derechos vitales, y no es obvio por qué se debe resolver automáticamente a favor del embrión.



Hace unos años, la filósofa Judith Jarvis Thomson planteó un experimento mental que tuvo mucha resonancia. Imagine el lector que un día se despierta espalda contra espalda con un violinista virtuoso que fue conectado a sus riñones. El violinista tiene una enfermedad grave, se buscó a alguien compatible inmunológicamente y se encontró al lector. Estarán unidos solo nueve meses, y luego se los desconectará y quedarán libres. El médico entiende el desconcierto del lector y está de acuerdo con que el hecho es abusivo. Él no hubiera hecho algo así, pero ya llegaron conectados, y ahora separarlos sería matar al violinista, lo que le resulta impensable. Consuela al lector pidiéndole que imagine la cantidad de maravillosos conciertos que habrá gracias a él.



Es una caricatura, y a muchos seguramente les disgustará. Lo que Jarvis Thomson señala es que el derecho del violinista a la vida no implica un derecho a utilizar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento.



Sé que estas consideraciones son apenas un esbozo de discusiones más profundas. Habrá que darlas. Ya es muy grande el número de países y sociedades que han avanzado en el reconocimiento de la autonomía de la mujer en las decisiones que tome sobre su propio cuerpo.



Moisés Wassermann

@mwassermannl