Lysenko: la dictadura en la ciencia

Un efecto secundario de las redes sociales es el de recordar efemérides en las que uno no está especialmente interesado. Esto me pasó recientemente cuando me llegó, no sé de dónde, la noticia de que se cumplieron 120 años del nacimiento de Trofim Lysenko. Pero, pensándolo mejor, sí es un hecho que vale la pena recordar, es una lección que no ha sido bien aprendida.

Lysenko era, sobre todo, un gran ignorante. El botánico británico Sydney Harland, uno de los pocos científicos occidentales que lo trataron, dijo alguna vez que hablar de genética con Lysenko era como discutir sobre cálculo diferencial con alguien que no ha aprendido aún las tablas de multiplicar. Sin embargo, durante tres decenios fue la figura dominante de las ciencias biológicas en la Unión Soviética. Se lo culpa de la muerte, en paredón, cárcel y gulag, de cientos de biólogos y genetistas rusos que no estaban de acuerdo con sus teorías. Una culpa que comparte con Stalin y otros dirigentes.



Según los planes soviéticos, para finales de 1932, la producción agrícola, por hectárea, debía crecer en 35 %, pero a finales de 1931 no solo no había crecido, sino que había caído en 9,5 %. Era imposible culpar a Stalin; entonces, un culpable cómodo fue la ciencia burguesa. En 1933 fueron fusilados 35 especialistas agrícolas y 40 más fueron enviados a prisión. La figura de Lysenko cayó como anillo al dedo. Era perfecta su afirmación de que “la autonomía de la ciencia es una ficción burguesa que debe reemplazarse por la sumisión incondicional de los especialistas a la autoridad política”.

Su “gran éxito científico” fue la llamada invernalización. En realidad, solo había inventado la palabra. La técnica ya había sido usada antes (sin éxito) y consistía en enfriar y humedecer semillas de una variedad de trigo invernal para que crecieran bien en la primavera. Su concepción de la evolución era lamarckista y condenaba con furia la teoría genética “mendeliana-weismaniana-morganiana” (Mendel propuso la existencia de genes, Weismann la corroboró y Morgan los localizó en los cromosomas). Pensaba que los cambios adquiridos por los individuos en su vida eran transmitidos a su progenie y que de esa forma se podría mejorar la producción, adaptándola a condiciones extremas. Siendo ya presidente de la Academia Soviética de Ciencias Agrícolas, dijo que “si le cambiamos el régimen alimenticio a un ave, esta se transforma en otra, de una especie diferente”. En el congreso de la academia en 1935 afirmó que “un enemigo de clase siempre es un enemigo de clase, no importa si es científico o no”. Stalin, quien estaba presente, se puso de pie gritando “bravo, camarada Lysenko, bravo”. Desde entonces su poder fue absoluto.



El error de Lysenko no era una discusión inmaterial entre científicos pedantes por sutiles diferencias. Era una equivocación fenomenal sobre la cual no se podría construir nunca una tecnología que funcionara. Ante su incapacidad intelectual para rebatir los argumentos de los opositores, Lysenko usó todo su poder para aniquilarlos, y eso sí lo logró con éxito. Su influencia terminó apenas en 1965, un año después del derrocamiento de Jhruschov, cuando una comisión demostró que todo había sido pura charlatanería, sustentada en el poder que le permitió durante años rechazar las normas de verificación científica y publicar datos imaginarios pero complacientes.



Resulta importante recordar su aniversario, porque de vez en cuando surgen teorías que no aceptan la existencia de verdades científicas y le dan primacía a la retórica sobre los hechos.



En el infierno de Dante, Lysenko debe de estar jugando naipes con el cardenal Belarmino, quien condenó a Giordano Bruno a la hoguera por sostener que la Tierra gira alrededor del Sol.



MOISÉS WASSERMAN