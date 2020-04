El lenguaje bélico contra los virus es inconveniente. En respuesta a una columna, una joven estudiante me reclamó por llamarlo “ser vivo”. Para no entrar en discusiones semánticas diré que es ‘algo’ que se reproduce y multiplica, que usa energía y material de su ambiente para sintetizar moléculas complejas (ordenando, en contra de la tendencia entrópica a desordenar) y que lo hace con la información contenida en una molécula que usa el mismo lenguaje genético de todos los seres vivos en la Tierra.

La palabra virus es latina y originalmente quería decir toxina. La saliva del perro rabioso causaba rabia, era tóxica. Hoy en día se conocen miles de especies de virus. Los más primitivos, pequeñísimos, ni siquiera llegan a virus. Los llaman viroides, y son una molécula desnuda de ARN que infecta y se reproduce en plantas.



En el siglo XIX se empezaron a caracterizar mejor (Pasteur produjo la vacuna contra el virus de la rabia), pero realmente empezaron a conocerse en el siglo XX. Todavía es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Mi negativa a usar el lenguaje militar con ellos es, tal vez, porque me han acompañado en importantes etapas de mi trabajo en el laboratorio, y les he tomado confianza y hasta cariño.



En mi tesis doctoral trabajé con un paramixovirus que usé para fusionar células diferentes. En el posdoctorado trabajé con el que entonces era el mejor conocido de los virus, el SV40, un virus de simio que producía cáncer en roedores. Se encontró como contaminante en las primeras vacunas contra la poliomielitis (así que mi generación fue accidentalmente inoculada con él). Más tarde, en experimentos de ingeniería genética usé, como todos mis colegas, el bacteriófago (virus de bacteria) lambda.



El SV40 y otros como el del papiloma humano y el herpes son relativamente grandes, y su material genético es el ADN. Eran sospechosos cancerígenos (sin prueba definitiva entonces). Por los años setenta empezaron a encontrarse algunos cuyo material genético era ARN y estaban claramente asociados a algún cáncer. Creo que el primero fue uno relacionado con una leucemia en felinos, pero pronto se encontraron también en humanos. Uno de ellos, más recientemente, el HIV. Al estudiarlos se encontró que tenían una enzima capaz de transformar el ARN en ADN, y este se incorporaba a algún cromosoma en el núcleo, causando casi siempre problemas.



Pero hacían mucho más que problemas. Podían salir del núcleo, llevando un fragmento de su información a otro núcleo, a veces en un organismo diferente. Estaban relacionados con la transposición de genes entre especies, un mecanismo que acelera extraordinariamente la evolución porque difunde genes exitosos entre los seres vivos. Para horror de los que se oponen a los transgénicos, esos ‘transposones’ han hecho de todos nosotros, organismos transgénicos (y cuando digo nosotros me refiero a todos los seres vivos).



Hay algunos que nos han servido porque controlan algunas bacterias (aunque esa mirada bíblica de que los demás seres están para servirnos es torpe). A otros los hemos utilizado. Muchas de las vacunas actuales, por ejemplo, son virus modificados. La que los científicos chinos están probando, para controlar la covid-19, es un adenovirus al que se le incluyó el gen de una proteína del Sars-Cov2.



El mundo de los virus es apasionante y no cabe en una columna. También con ellos compartimos este planeta. No digo que hay que alimentarlos y consentirlos, pero sí conocerlos. Antes de que supiéramos qué son los combatíamos con magia y nos derrotaban, hasta que nuestro sistema inmune los controlaba. Hoy diseñamos fármacos y vacunas. El aumento de cuarenta años en nuestra expectativa de vida, durante el último siglo, se debe a esa capacidad para conocer y entender.



Moisés Wasserman

@mwassermannl