Los Nobel 2021 y un mensaje más

No sé por qué este año pasaron algo inadvertidos los premios Nobel en ciencias. Tal vez otros sucesos les hayan robado la atención.



El de Física fue compartido por Giorgio Parisi, Syukuro Manabe y Klauss Hasselman, por estudios que dieron sentido a sistemas complejos, considerados caóticos y desordenados, y que parecen gobernados por el azar. Parisi estudió una aleación extraña, que se conoce como vidrio giratorio, en la que unos pocos átomos de hierro se mezclan en forma aleatoria dentro de una rejilla de átomos de cobre, generando cambios radicales en sus propiedades magnéticas. Logró deducir unas reglas y las describió matemáticamente. Los otros dos usaron el vidrio giratorio y su teoría matemática para explicar el comportamiento extraño del clima en la Tierra. Tres físicos muy teóricos, premiados por el impacto que produjeron en las ciencias del clima y del ambiente.



El de Química lo compartieron Benjamin List y David W.C. McMillan, por desarrollar un ingenioso sistema catalítico para fabricar moléculas asimétricas. Si el lector abre su mano derecha frente al espejo, este le devolverá la imagen de una mano izquierda. Algunas moléculas se parecen a nuestras manos en eso. Lo curioso es que la naturaleza escoge una sola de las formas en sus procesos fundamentales. Un ejemplo son los aminoácidos que conforman las proteínas; todos son L ('levo', izquierda) no hay ninguno D (‘dextro’, derecha). Muchas moléculas producen un efecto deseable en una forma y uno negativo con la otra. Los métodos de síntesis producen al tiempo las dos formas, y es difícil separarlas. Por eso fue importante este avance de química sofisticada, pero que en el fondo es sobre un problema geométrico.



El de Medicina lo compartieron David Julius y Arden Patapoutian, por la definición del mecanismo mediante el cual somos capaces de sentir calor y presión. Su trabajo, esencialmente bioquímico (los dos lo son), consistió en aislar e identificar proteínas receptoras en las células: unas son sensores que reaccionan al calor y están involucrados con el dolor y la regulación de la temperatura, y otras reaccionan ante una fuerza mecánica y, entre otras funciones, regulan la presión arterial (y miden la intensidad de los abrazos). Aún no es un resultado con usos médicos, aunque prometen.

El Nobel de Economía fue compartido por David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, por el uso de experimentos naturales para responder a importantes preguntas sociales. Ejemplo de experimento natural son las pruebas clínicas para definir la eficiencia de una vacuna. En ellas se comparan los efectos en un grupo vacunado con uno de control que recibió un placebo (molécula que no tiene nada que ver). En la sociedad no se puede hacer eso, pero los laureados buscaron situaciones que podían imitar el experimento natural. Un ejemplo fue la comparación de dos regiones en la frontera entre Nueva Jersey y Pensilvania. Se parecían en todo, menos en los aumentos del salario mínimo, que fueron diferentes en cada estado. Con eso pudieron definir que un aumento del salario mínimo no aumentaba la desocupación; resultado contrario a la creencia establecida.



Los comités del Nobel no podrían haber escogido mejor si su intención hubiera sido enviarnos un mensaje adicional. Otorgaron un premio de Física por la solución de problemas medioambientales, otro de Medicina por una caracterización bioquímica, uno de Química por un problema con bases geométricas, y el de Economía, la única ciencia social en los Nobel, por imitar experimentos típicos de las ciencias naturales. Las fronteras entre las disciplinas del conocimiento son cada vez más difusas y son, a la vez, las zonas más fértiles. Los problemas se resuelven mejor con enfoques transdisciplinares.

MOISÉS WASSERMAN

@mwassermannl

