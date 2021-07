Los distintos sabores del éxito

Hace poco, este diario publicó una entrevista con la Liendra que se titulaba ‘El estudio no es la única forma de salir adelante’. En ella, el conocido ‘influenciador’ señalaba que su éxito estaba en ser más avispado que otros; además (no lo dice, pero creo que es muy importante), debido a su extraordinario talento como publicista, porque sabe darle a la gente exactamente lo que quiere recibir y sabe cobrar muy bien por eso. Me atreví a escribir un tuit, un poco molesto por el titular, y recibí mi justo castigo. En realidad, textualmente tiene la razón. El estudio no es la única forma de salir adelante.

Claro que hay una dificultad cuando se plantea “salir adelante” como aspiración. Si eso se refiere a ganar mucho dinero, sin duda tiene razón. Tenemos centenares de ejemplos de gente que se ha vuelto muy rica sin estudios, incluso de personas que han construido grandes empresas con algo de estudios, pero no demasiados. Los ejemplos de siempre son Steve Jobs o Mark Zuckerberg, quienes tenían estudios, solo que no los completaron y se dedicaron a la empresa. De hecho, en cualquier lugar del mundo, los académicos y profesores no son la gente más rica, y no hay ninguna relación entre el número de diplomas y el tamaño de la declaración de renta. Es famosa la anécdota de don Pepe Sierra (aunque no sé si es verdad o mito), que en alguna ocasión le escribió instrucciones a uno de sus administradores sobre qué hacer con una “acienda”. El administrador le corrigió y le dijo que se escribía con hache, a lo que don Pepe le respondió preguntándole cuántas haciendas con hache tenía él.



Volviendo al reportaje, mi problema está con la definición de éxito sugerida. No conozco a la Liendra ni lo que hace (debo reconocer que estoy pasado de moda). He visto algunos influenciadores exitosos que promueven cosas que no sirven para lo que prometen. Eso es una estafa, y no está bien, aunque a ellos los haga ricos. El problema del reportaje es que define el éxito económico como algo muy individual y siempre positivo, aunque se logre muy en solitario.



En donde sí tienen un papel central los estudios es en el éxito colectivo. Hay una fuerte relación entre los niveles de estudio de un país y su desarrollo social, sus programas de bienestar, los bajos niveles de mortalidad infantil y de crimen, la creatividad empresarial, la calidad de los servicios de salud, en fin, todo lo que hace la vida amable.



Colombia ocupa pésimos lugares en los ránquines de productividad y de competitividad, y cuando se examinan los factores que impactan esa calificación siempre se encuentra, en forma dominante, el bajo nivel educativo. Si queremos progresar como sociedad, la educación de todos es muy importante. La gente educada tiende (no siempre es verdad, pero sí con significativa frecuencia) a ser más tolerante, a entender mejor al otro, a comprender el sentido de las normas que generan la convivencia pacífica. Las estadísticas sobre votantes por Trump en Estados Unidos mostraban que la mayoría de sus “votantes blancos” eran personas sin estudios postsecundarios, mientras que lo contrario sucedía entre quienes votaron demócrata. Es apenas un ejemplo, pero algo dice.



Las personas que más admiramos en la sociedad son generalmente personas estudiosas. Lo es el personal de salud que nos ha sostenido durante estos meses de pandemia. Las personas religiosas confían en sus sacerdotes, muy estudiados. Los más laicos encuentran fuente de inspiración en libros y en maestros.



El éxito individual, en verdad, depende de muchos factores, incluidos el azar y la suerte. El éxito social es el resultado de esfuerzos comunes y, ese sí, depende en gran medida de la educación; los ejemplos sobran.

