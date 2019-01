Llegaron los cíborgs

El cíborg es un ser en parte orgánico y en parte cibernético. De ahí su nombre, un anglicismo, fusión de ‘ciber’ y ‘orgánico’, que ya ha sido aceptado por la Real Academia Española de la lengua. Fue Edgar Allan Poe (The Man That Was Used Up) quien primero describió un personaje de estos, pero se hicieron realmente populares con una serie de televisión que posiblemente algunos recuerden, El hombre nuclear (The Six Million Dollar Man). Se trataba de un astronauta que en un accidente pierde un ojo, un brazo y las dos piernas, órganos que son reemplazados, en un laboratorio sofisticado de la Nasa, por artefactos mecánicos y electrónicos.

La serie no podía ser suficientemente exitosa si al Adán no se le creaba una Eva, de forma que poco después surgió La mujer biónica. Ella era una tenista famosa que sufrió un accidente en paracaídas y tuvo que recibir oído, brazo y piernas. Los dos personajes eran unos superhéroes, él con visión y ella con oído extraordinarios, los dos con una fuerza enorme y veloces como el rayo. Derrotaron a todo tipo de enemigos gracias a sus extraordinarias facultades, que provenían, por supuesto, de su parte cibernética. Hay que reconocer que desarmaban y apresaban, pero no mataban (¿sería eso por su parte humana, o por la otra?).



El año pasado llegaron cíborgs a la literatura científica. No son, como podrían suponer los lectores, personas con marcapasos o con implantes cocleares. Se trata de un escarabajo volador de unos cinco centímetros de largo, al que investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, le montaron un pequeño morral con una batería conectada con electrodos a los músculos de las alas. La batería genera pulsos de muy corta duración que fijan la dirección del vuelo; la aceleración puede definirse cambiando la frecuencia de los pulsos.



La trayectoria del escarabajo es seguida por un dispositivo electrónico que define su posición en el espacio cada 200 milisegundos. No se ha resuelto aún cómo regular la altura de vuelo, pero sí ha definido que los escarabajos pueden portar su morral electrónico toda la vida, sin que aparentemente se vea afectada. Al menos no en su duración normal.



Los investigadores sugieren que integrando sensores infrarrojos o de dióxido de carbono al equipo electrónico, los escarabajos podrían convertirse en auxiliares invaluables para localizar personas después de catástrofes como terremotos. Su tiempo de vuelo es mucho más largo que el de cualquier dron, y su tamaño les permitiría alcanzar casi cualquier lugar.



Otro grupo, en la Universidad de Carolina del Norte, investiga cíborgs parecidos usando cucarachas que, estimuladas en las antenas, podrían ser inducidas a penetrar en derrumbes de toda clase para localizar sobrevivientes.



Nadie se escandaliza hoy por el uso de perros para la localización de personas vivas en las ruinas de una catástrofe. Es de suponer, entonces, que, a pesar de lo extraña que pueda sonar la noticia, este avance no tendrá mayores objeciones éticas.



Muy posiblemente habrá entre los lectores algunas personas suspicaces, que ya ven a estos animalitos como agentes del mal, espiando todo lo que hacemos y hasta participando en atentados. Todo puede ser. Los progresos científicos siempre pueden ser bien o mal utilizados, nuestra responsabilidad es regularlos.



No hay que asustarse de las novedades ni buscar culpables donde no están. Entre todos los inventos, los más usados en la historia de la humanidad para construir armas han sido el tornillo, la cuerda y la palanca. No creo que haya alguien que esté pensando en prohibirlos por eso. El hombre nuclear y la mujer biónica no abusaron, esperemos que los escarabajos y las cucarachas tampoco lo hagan.



@mwassermannl