Linchamiento y cátedra de ética ciudadana

Maikel Eduardo Mares nació hace 30 años en Santa Rosa, Bolívar. Migró a Venezuela a los cinco años, con sus padres. A los diez, un carro lo atropelló, y quedó parcialmente discapacitado. La mala situación en Venezuela lo trajo de vuelta a Colombia con su esposa y dos hijos. Arrendó una habitación en el barrio El Tesoro, en Ciudad Bolívar, y él y su esposa sostenían la familia con trabajos que conseguían ocasionalmente.

Un día, muy temprano, un vecino del barrio llamó a la policía para denunciar un crimen. Según su versión, un venezolano drogado había intentado secuestrar a su hija. El hombre fue capturado y, efectivamente, estaba drogado, pero, como reconoció después el mismo denunciante, nunca hubo intento de secuestro. La apariencia del denunciado le hizo temer que pudiera hacerle daño a su hija. Es decir, la denuncia fue ‘preventiva’, por un hecho que nunca sucedió. En el camino a la estación de policía, el venezolano fue fotografiado, y horas después había carteles con su foto que alertaban al barrio sobre la presencia de un secuestrador.



Una turba de unas 150 personas enfurecidas salió a la calle a la caza del supuesto delincuente. Los venezolanos del vecindario corrieron a esconderse. Maikel era cojo, no podía correr; fue agredido con palos y piedras y rematado con una puñalada en el pecho y otra en la frente. No tenía nada que ver con el acusado, quien tampoco tenía nada que ver con la acusación.



Si la turba era de colombianos corrientes, podríamos suponer que todos sabían leer y escribir, y la mitad tenía estudios secundarios. La mayoría asistía con cierta frecuencia a alguna iglesia. Todos debieron escuchar en algún momento que el sexto mandamiento dice “no matarás” y que en Colombia no existe la pena de muerte (de hecho, está expresamente prohibida desde 1910). Sin embargo, hicieron lo que hicieron.

¿Qué es eso de la presunción de inocencia? ¿Es una vía con la que se genera impunidad, o hay una lógica y una moral diferentes detrás de ella? FACEBOOK

Anteriormente he planteado que me parece inútil una cátedra de ética ciudadana en la que se repita a los estudiantes lo que dicen los mandamientos, o el “imperativo categórico” de Kant, o el “justicia como equidad” de Rawls. Creo que sería mucho más efectiva una cátedra en forma de seminario, en el que se discutieran entre todos, estudiantes y maestros, casos reales tratando de resolver dilemas éticos. Este caso daría para varias sesiones. Me permito proponer preguntas guía para algunas de ellas:



1.¿En qué medida es legítimo hacer una denuncia preventiva?



2.¿Se justifica una mala apariencia, o una nacionalidad diferente, para sustentar sospechas de criminalidad?



3.¿Cómo debe abordarse la difusión de un rumor? ¿Qué características deben tener la historia y sus fuentes para que confiemos en su veracidad?



4.¿Es legítimo condenar sin un juicio en el que el acusado pueda defenderse? ¿Cómo se ratifica la identidad de un acusado?



5.¿Qué es eso de la presunción de inocencia? ¿Es una vía con la que se genera impunidad, o hay una lógica y una moral diferentes detrás de ella?



6.¿Es válido castigar preventivamente? ¿Se puede aplicar una pena no contemplada por nuestro sistema legal?



7.¿En qué medida con el castigo se busca venganza, reparación o rehabilitación?



8.¿Cómo se define la proporcionalidad de la pena según el delito?



Como examen final, cada estudiante deberá escribir y leer en voz alta el discurso que Maikel hubiera pronunciado de haber tenido la oportunidad de defenderse en un juicio. En él deberá argumentar a favor de su inocencia, pero también discutir los daños que una pena tan dura e injusta les causó a él y a su familia. Deberá relatar sus sueños truncados y especulará sobre la forma como el miedo y el rencor pueden cambiar la vida de sus hijos. Creo que los estudiantes que pasen el examen entenderán mejor la cultura ciudadana.



@mwassermannl