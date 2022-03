Leyendo una hoja de vida

Hace pocos días Juan Gabriel Vásquez, en una columna en El País de España, se quejaba de la frivolidad de la actual campaña y rescataba de ella a Sergio Fajardo, quien, según dice, “parece empeñado en la anacrónica noción de tratar a los ciudadanos como adultos”.



(También le puede interesar: Pirro y Putin)

No sé quién tiene la culpa, seguramente no es asunto de asignar culpas, pero escoger el candidato por el que uno va a votar para presidente parece haberse vuelto un asunto de importancia menor. ¿Qué tal que imagináramos que somos los dueños de una gran empresa, de la que dependen muchas familias, empezando por la nuestra, y estuviéramos escogiendo la persona que la va a liderar?



Veamos qué condiciones buscaríamos: revisaríamos en su hoja de vida la historia de sus logros. Trataríamos de ver qué tan buena es la persona para tomar decisiones. Qué tanto se ha equivocado en su pasado, y qué tan graves fueron esas equivocaciones.

Veríamos qué cargos ha ocupado y con cuánto éxito. Buscaríamos indicios de su capacidad para trabajar en equipo y para tomar decisiones informadas (es decir, para escuchar a los otros). Consultaríamos a sus pasados empleadores para constatar su honestidad, y no sería exagerado contratar a un psicólogo que nos hiciera un perfil de su personalidad. Nos daría mucho temor poner nuestra empresa familiar en manos de una persona desequilibrada, impulsiva o impredecible.

Todos los ciudadanos tienen derecho de ser presidentes, pero sería al menos razonable considerar su formación profesional como uno de los factores que nos ayudan a escoger. FACEBOOK

TWITTER

Todo eso es de gran importancia, pero hay algo que veríamos primero cuando escogemos gerente y que ignoramos cuando escogemos presidente: su profesión y su nivel de formación. Para elegir presidente de la República nos basta que sea ciudadano, mayor de edad y que se desempeñe bien en debates públicos (que sepa echar carreta). Todos los ciudadanos tienen derecho de ser presidentes, pero sería al menos razonable considerar su formación profesional como uno de los factores que nos ayudan a escoger, cuando dudamos entre varios candidatos con una hoja de vida bien calificada, y con visión de mundo y convicciones compatibles con las nuestras.



No se trata de una pretensión elitista de académicos. Los estudios de una persona la capacitan efectivamente para hacer muchas cosas (¿no es esa una de las razones para estudiar?), pero además le imprimen a su personalidad algunas características peculiares. Cualquiera que haya trabajado en equipos sabe que un ingeniero aborda los problemas en forma diferente a un economista. Un arquitecto ve dimensiones que otros no perciben, un físico otorga a los problemas pesos diferentes que un sociólogo.

Por eso los equipos multidisciplinares son importantes, pero por eso también es importante tener en cuenta la formación de la persona que queremos elegir.



Sergio Fajardo es matemático de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado (Ph. D.) de la Universidad de Wisconsin (una de las escuelas de matemáticas más prestigiosas en el mundo). Fue profesor de matemáticas e investigador en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Es un matemático con todos los fierros.



Yo espero de un matemático actitudes que surgen automáticamente, derivadas de su formación. La primera es regir sus pensamientos por las leyes de la lógica, que lo obligan a un pensamiento deductivo riguroso. Me cuesta imaginarlo incoherente. No inventa números, cálculos e indicadores, eso va contra su naturaleza. No puede tener dogmas, decide con base en evidencias y cambia sus certezas cuando las contradicen con pruebas. Un matemático entiende la estadística, lo que es sinónimo de entender profundamente los procesos políticos, sociales, demográficos y económicos. Construye y usa modelos que le permiten predecir sin adivinar.



Entre candidatos con similares y buenas condiciones, aquel con formación de alto nivel en matemáticas tiene ventaja.

MOISÉS WASSERMAN

@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)