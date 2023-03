La ‘tragedia de los bienes comunales’ y la verdad

En estos tiempos en los que la información se transmite, en buena parte, por las redes sociales, la gran damnificada en las discusiones y campañas políticas ha sido la verdad. Las redes se convirtieron en espacios libertinos en los que se hacen maromas extraordinarias, dirigidas a convencer, aunque haya que engañar. De eso han surgido en los últimos años conceptos tan extraños como posverdad y fake news (hay que reconocer que son muy extraños).



(También le puede interesar: El peligro está en la certidumbre)

Varios grupos de investigadores sociales han descrito ese engaño en las esferas de lo público como una “tragedia de los bienes comunales” (tragedy of the commons). Los economistas conocen bien ese concepto; lo propuso formalmente Garrett Hardin en un artículo de 1968 publicado en la revista Science. Describe una situación en la que los individuos, por interés particular, abusan del uso de un bien común hasta que lo destruyen, perjudicando a la larga a todo el mundo.

El ejemplo clásico de Hardin era el de un área de pastoreo compartida por muchos vecinos. Si algunos de ellos ceden a la tentación de introducir más y más ganado, puesto que el campo es propiedad común, no le pertenece a nadie, llegarán pronto a agotarlo y terminará no sirviéndole a nadie.

¿Qué tal que las redes añadieran un ícono identificando las cuentas de los firmantes? FACEBOOK

TWITTER

La información y la verdad no son exactamente lo mismo que un campo de pastoreo, pero los investigadores sociales plantean una situación parecida: si cada cual dice e inventa lo que quiere, terminará llenándose el mundo de fake news y falsedades. Una verdadera tragedia de los bienes comunales. Esa extensión del concepto original a otros campos no es extraña. Yo siento, por ejemplo, que las calles de Bogotá se han vuelto una verdadera tragedia de los bienes comunales.

Ha habido muchas discusiones sobre ese concepto. Algunos lo critican y dicen que es un instrumento para reducir la libertad individual. Pero la verdad es que si uno no quiere degradar los bienes comunes (incluidas la información y la verdad), la única salida es establecer normas de comportamiento que limiten su uso desconsiderado. Los mismos científicos que plantearon este tema propusieron hace unos años una ‘promesa solemne’ por la verdad (Pro-Truth Pledge, PTP). Algo así como un ‘juramento a la bandera’. Se consigue en internet y hay enlaces donde uno se puede adherir (yo lo hice).

Resumidamente dice: “Prometo sinceramente esforzarme en 1. Compartir la verdad (verificando, balanceando, citando y clarificando); 2. Honrar la verdad (reconociendo incluso cuando discrepamos, revaluando cuando no podemos verificar, defendiendo a quienes sufren ataques por compartir información veraz y alineando nuestra posición con la información más veraz) y 3. Fomentar la verdad (corrigiendo y retractando errores, informando ‘compasivamente’ sobre fuentes no fiables, reconociendo las opiniones de expertos como las más probables y celebrando a quienes se retractan de una declaración incorrecta)”.

Debo reconocer (honrando también a la verdad) que es una propuesta ingenua; pero no se me ocurre ninguna mejor que no implique censuras, a la larga muy peligrosas. Han adherido un par de decenas de miles de personas de la prensa y la academia, y algunas figuras con reconocimiento público. Se han hecho un par de estudios estadísticos comparando el uso de las redes antes y después de la firma, y, sin que los resultados sean dramáticos, parece tener efectos positivos.

¿Qué tal que las redes añadieran un ícono identificando las cuentas de los firmantes? El mentiroso seguirá siéndolo con o sin ícono, pero sería una forma de que el firmante haga explícito su compromiso con la verdad, y su voluntad de exponerse a una revisión más rigurosa. Por algo hay que empezar para que el bien común de la información no se agote.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)