La filtración de grabaciones internas de la campaña de Petro ha sido uno de los eventos más impresionantes de la campaña presidencial que termina este fin de semana. El cinismo de los participantes llegó a límites intolerables. Son también impresionantes los justificadores de oficio, con sus dos argumentos principales. Uno pretende que lo que oímos es “lo normal”, que eso es lo que se debe esperar de cualquier campaña. El otro aduce que el verdadero problema no fue lo que se dijo en las conversaciones, sino que se hubieran hecho públicas. Es decir que los actos inmorales no existen si se desconocen; no es inmoral quien actúa, sino quien descubre esa actuación (incluso si es alguien de adentro, como parece ser el caso). No sé si hay actos ilegales en esas grabaciones, eso lo dirán los juristas, pero sin duda hay inmoralidad.



Me vino a la memoria el libro La sociedad decente, del filósofo israelí Avishai Margalit. Para él, una sociedad decente es aquella que no humilla a las personas. El libro no es fácil, analiza y desglosa los posibles significados de los términos, pero no dudo de que en este caso reconocería la fuerza institucional que tiene una campaña presidencial, y la humillación que puede producir en sus oponentes, por destrucción de carácter, difamación, invención de hechos y exageración de características, hasta de rasgos faciales, y en los votantes por manipulación engañosa de su voluntad.

Kant plantea, en la tercera formulación del imperativo categórico, que la persona nunca debe ser tratada como un medio para lograr otros fines. Tenemos el derecho a esperar que este principio moral sea el fundamento de nuestras relaciones sociales y de nuestros gobiernos. Que estemos lejos de ese ideal, en ninguna forma justifica que dejemos de aspirar a que se cumpla. La posición cínica en unos, y además de cínica esnob en otros, debe ser rechazada, independientemente de la campaña de que provenga, y de las otras virtudes que seguramente tienen, y pueden demostrar, sus miembros y sus candidatos.

¿Será que quienes aspiramos a una sociedad decente somos ingenuos o carentes de sentido de realidad? ¿Tenemos que aceptar la humillación porque así son las cosas en este mundo, y con mayor razón en este país? ¿Tenemos que aceptar que, por sus imperfecciones, todo vale en la democracia? Creo que no. Pienso que es legítima la aspiración de vivir en una sociedad decente y no debemos renunciar a ella por el mito de que las cosas son así y no pueden ser de otra manera.



La indignación como emoción predominante de la sociedad nos ha llevado a revaluar conceptos e ideas que se lograron imponer muy difícilmente durante la historia de la humanidad. No sabemos los tesoros de ideal progresista que estamos desechando con esa compulsión de botar todo a la basura y regresar al primer día de la creación. Voy a citar de otro libro, uno con un título que será todavía más risible que el de La sociedad decente, para el cínico moderno. Se trata de Nobleza de espíritu, del filósofo holandés Rob Riemen, quien dice en uno de los párrafos finales: “En estos días, no es frecuente oír hablar de cualidades universales, de valores eternos como verdad, justicia, bondad, razón y belleza. Menos frecuente –y menos popular– es asumir la defensa de estos valores como centrales para la vida de las sociedades y de los individuos. Quien lo hace suele ser escuchado con cierta condescendencia, como si hablara de venerables reliquias del pasado...”.



Creo que tenemos derecho a aspirar a una sociedad progresista, construida con base en los más altos valores humanísticos y universales, y a vivir en una sociedad decente, aunque nos llamen ingenuos y los esnobs nos miren por encima del hombro (cuando no tengan la cabeza enterrada en la arena).

