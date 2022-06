Pasadas las elecciones regresa la tranquilidad (al menos en parte). La democracia funcionó, no hubo trampas, los perdedores aceptaron prontamente, los ganadores no han asumido actitudes triunfalistas ni vengativas, han llamado a la unidad y a la participación. Eso, sin embargo, no borra los momentos difíciles de la campaña, y mejor que no se borren. Uno de los subproductos deseables debe ser el análisis de qué se hizo bien y qué no, a ver si aprendemos lecciones de ética política.



El capítulo de las bodegas y las acciones coordinadas de los influenciadores para esparcir rumores falsos y calumnias fue algo real (en lugar de concentrarse en demostrar las bondades de sus candidatos). El trabajo coordinado y organizado de las bodegas se hizo evidente en las filtraciones de la campaña de Petro, pero hay indicios de que se dio en otras también. Hay opinadores importantes que nos aseguran que así es como se hacen las cosas en política. Quienes pensamos que no tiene por qué ser así deberíamos tratar de ver cómo se puede evitar en el futuro.



Una pregunta que asusta es ¿qué veremos en la siguiente temporada? (aunque sin que sea una serie de Netflix). Hace unos días, un reportaje de New Scientist dio unas ideas de lo que puede pasar: describió la aparición de los influenciadores virtuales con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está siendo muy útil en muchos campos, y lo será en muchos más. Consiste en programas computacionales que tienen la capacidad de aprender. Pueden hacer pequeños experimentos que los acercan a la mejor solución mediante un proceso de prueba, error y corrección, y tienen una capacidad muy alta para captar información de la web y de las redes; interpretan muy bien lo que la gente dice, lo que piensa, lo que siente, y de ahí deducen lo que la puede convencer. Son condiciones ideales para un manipulador de pensamientos y decisiones.

Ya hay unos 150 influenciadores virtuales activos en las redes, con millones de seguidores. Lu do Magalu es la campeona con 55 millones de seguidores, es una exitosa vendedora asociada a un magazín brasileño; mucha gente la conoce, tiene cara, voz e historia personal, pero no es una persona. Es un programa de computadora. Hatsune Miku es una joven de 16 años que se convirtió en una superestrella pop en Japón, con varios álbumes muy exitosos y una cantidad de fans. Su único defecto es que ella tampoco es una persona (¿será defecto?). Algunos de estos influenciadores se ven muy bien. Lil Miquela es una modelo famosa de una compañía en Los Ángeles. Tiene más de tres millones de seguidores. Con una metodología CGI (siglas en inglés de imagen generada por computación) lograron una figura extraordinariamente atractiva, que “complace” los gustos de un gran público, analizados por el programa inteligente. Esta modelo a veces hace apariciones en desfiles como un holograma tridimensional.

De ahí resulta sencillo dar el paso a bodegas de influenciadores políticos virtuales, que analicen las expresiones de la gente en la red y le den al público lo que pide, “mejorando” las propuestas del dueño de la bodega, y afinando (y envenenando) los ataques a sus contradictores. Su argumentación será poderosa porque saben, en tiempo real, qué ideas están calando.



Van a ser más eficientes que los influenciadores humanos, pero con un gran peligro: serán “inteligentes”, pero sin conciencia. Entre humanos siempre habrá alguno que pregunte dónde está la línea ética, alguno que tenga compasión, incluso remordimientos. Los virtuales solo saben cumplir objetivos y lo harán en el marco que dibujan las líneas éticas que trace el programa; no dudan.



MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

