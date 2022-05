Uno de los hechos notables en la actual campaña presidencial es el poder extraordinario que ha asumido la indignación. Un poder que ha superado por mucho a las ideologías y a los partidos. Todos los candidatos (o casi todos) tienen una posición ideológica más o menos clara, y muchos de sus seguidores se identifican con esa posición. Pero esos seguidores racionales e ideologizados son una minoría que no les permite ganar; así hay candidatos que han decidido promover la indignación: con los empleados públicos, que “son todos unos ladrones”, o con quienes nos han gobernado, “los mismos oligarcas desde hace 200 años”.



(También le puede interesar: En defensa de la historia presidencial)

Para que la indignación cautive debe tener dos elementos indispensables. El primero es que el indignado se sienta víctima, y el segundo, que haya un odioso enemigo, identificable como el victimario.



Hay ejemplos recientes del éxito de la indignación como estrategia para ganar mayorías. Trump subió al poder con el discurso de que el mundo se estaba aprovechando de los Estados Unidos, que los puestos de trabajo se iban, que se estaba inundando de extranjeros, que subvencionaban la Otán; había que hacerlos pagar a todos. El Reino Unido abandonó a la Unión Europea, el brexit, porque supuestamente eran explotados por los demás países. Algo parecido pasó con Orban en Hungría, Tsipras en Grecia y Podemos en España. Bolsonaro se montó en la ola de indignación que produjo la corrupción denunciada en los gobiernos anteriores. También sucedió en la Primavera Árabe, en la que casi todos los gobiernos fueron reemplazados por otros (que doce años después, podemos decir, resultaron más autoritarios que los anteriores).



La indignación tiene algunas características que han sido descubiertas y utilizadas por los políticos. Una de ellas es que no es de izquierda ni de derecha. Quien se tome la molestia de hacer cálculos de lo que pasó con las protestas de los ‘chalecos amarillos’ en Francia verá que los votos migraron de la izquierda a la derecha radical sin pasar por el centro (buen problema para geómetras y topólogos).

La indignación no se aplaca con el simple cambio formal de gobierno, se transfiere al nuevo, no importa que sea el mismo que la haya promovido. FACEBOOK

TWITTER

No es un evento nuevo. El Partido Comunista Alemán de 1923, posiblemente el más numeroso y poderoso de la Europa no soviética, se convirtió en nazi en un santiamén. La indignación fue bien construida. Alemania se sentía maltratada al final de la Primera Guerra, y empobrecida por un supuesto “gran enemigo”, los judíos, quienes eran simultáneamente acusados de banqueros y de comunistas. Otra característica de la indignación es que no se molesta mucho con las incoherencias.



La indignación no se refuta con hechos. Si la corrupción no se acaba, eso no demuestra que las premisas eran incorrectas, sino que se quedaron cortas ante la maldad de los corruptos. Si las protestas regresan (como sucede en Chile y en Perú), es porque el enemigo las promueve; y si hay vandalismo es porque las infiltra.



La indignación se fortalece con las declaraciones exorbitantes. Cualquier acto dudoso, o torpe, se convierte en un golpe de Estado. No hay necesidad de probar nada, basta anunciar catástrofes. El político va sobre seguro: si suceden, las había anunciado; si no suceden, las evitó con su anuncio.



Infortunadamente hay algo muy inconveniente para el político que usa la estrategia de la indignación y para el pueblo que lo elige: si bien resulta muy buena para lograr mayorías, es tremendamente inefectiva e inconveniente para gobernar. La indignación no se aplaca con el simple cambio formal de gobierno, se transfiere al nuevo, no importa que sea el mismo que la haya promovido. Es como el genio liberado de la lámpara mágica: cumple tres deseos, pero luego ¿quién lo controla?



Tal vez sería mejor regresar a esa vieja realidad en la que las propuestas, las proyecciones y las visiones de mundo eran lo que importaba.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)