La Carta Fundacional de Hamás, conocida también como Pacto del Movimiento de Resistencia Islámica, fue publicada el 18 de agosto de 1988 y está vigente. El año 2017, un importante dignatario del movimiento aseguró que había cambios, pero a continuación aclaró que estos no modificaban ni en una letra el pacto publicado.



(También le puede interesar: ‘Lo dice la ciencia’)

Transcribo acá algunos apartes:



En la presentación: Sois la mejor Nación que jamás haya sido dada a la humanidad: ordenáis lo justo y prohibís lo injusto, y creéis en Alá... Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el islam lo aniquile, como antes aniquiló a otros.

Introducción: Este Pacto del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) clarifica su imagen, revela su identidad, define su posición, explica sus objetivos, habla de sus esperanzas y exhorta a apoyarlo, adoptarlo y engrosar sus filas. Nuestra lucha contra los judíos es muy grande y muy seria.

Artículo 1: El programa del Movimiento es el islam. De él extrae sus ideas, sus maneras de pensar y su comprensión del universo, de la vida y del hombre.

Artículo 6: El Movimiento de Resistencia Islámica es un distinguido movimiento palestino que entrega su lealtad a Alá, y cuyo modo de vida es el islam. Lucha por alzar el estandarte de Alá sobre cada pulgada de Palestina.

Artículo 7: El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos, cuando el judío se esconderá detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán: Oh musulmanes, oh Abdulla, hay un judío detrás de mí, ven a matarlo...

Artículo 12: El nacionalismo, desde el punto de vista del Movimiento de Resistencia Islámica, forma parte del credo religioso.

Artículo 13: Las iniciativas, y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales, están en contradicción con los principios del Movimiento de Resistencia Islámica… Esas conferencias solo son maneras de instalar a los infieles en la tierra de los musulmanes en calidad de árbitros. ¿Desde cuándo han hecho justicia los infieles a los creyentes?... No hay solución para la cuestión palestina si no es a través de la Yihad (Guerra Santa). Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y empresas vanas.

Cuando alguien le dice a uno que lo odia y lo quiere matar, hay que creerle. FACEBOOK

TWITTER

Artículo 15: Es importante que se introduzcan cambios básicos en los programas escolares, para purgarlos de los residuos de la invasión ideológica que los afectó por obra de los orientalistas y misioneros que se infiltraron en la región tras la derrota de los Cruzados a manos de Salah el-Din (Saladino)... Es imperativo instilar en las mentes de las generaciones musulmanas que el problema palestino es un problema religioso, y que hay que acometerlo sobre esa base.

Artículo 22: Durante mucho tiempo los enemigos han estado planeando, hábilmente y con precisión... Con su dinero tomaron el control de los medios de comunicación del mundo... Con su dinero atizaron revoluciones en distintas partes del mundo para alcanzar sus fines y cosechar sus frutos. Estuvieron detrás de la Revolución francesa, de la revolución comunista y de la mayoría de las revoluciones de las que hemos sabido...

Artículo 32: El plan sionista es ilimitado. Después de Palestina, los sionistas aspiran a expandirse desde el Nilo hasta el Éufrates. Una vez que hayan digerido la región que ocuparon, aspirarán a una nueva expansión... Su plan está enunciado en los “Protocolos de los sabios de Sion”...

En lo anterior no hay ni una palabra de opinión mía. Son copias de un documento público, que está a disposición de quien quiera leerlo completo. Hay quienes lo miran con benevolencia y dicen que no se debe tomar tan en serio. Me parece ingenuo; cuando alguien le dice a uno que lo odia y lo quiere matar, hay que creerle.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)