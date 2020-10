Hace unos días, las comunidades judías del mundo celebraron Yom Kipur, el Día de la Expiación, en el que se ayuna y se pide perdón por los pecados. En su víspera se recita la oración kol nidrei. Yo no suelo interesarme por oraciones, pero esta tiene tantas cosas extrañas que no puede dejar de llamar la atención. Mi profesor (el director de mi doctorado) me recomendaba prestar atención a las anomalías, porque suelen ser muy informativas.

La primera anomalía con el kol nidrei es que se recita en una única ocasión en el año. Lo normal es que las oraciones se repitan con frecuencia, muchas de ellas todos los días y varias veces al día.



La segunda, que causa extrañeza, es su melodía. Es de una extraordinaria pasión y riqueza. Los mitos dicen que viene de Moisés, cuando recibió las Tablas de la Ley en el monte Sinaí. No es posible. Pero, aunque no se sabe cuándo se compuso, es antigua; hay evidencias de que fue en el Medioevo temprano. Sin embargo, parece una melodía occidental de la época romántica. No tiene la monotonía de los rezos, ni se siente la influencia oriental; algunos musicólogos la oyen en el Cuarteto de cuerda n.º 14 de Beethoven. Max Bruch la introdujo en una pieza para violonchelo y orquesta (hoy se llama Kol Nidrei); Arnold Schoenberg compuso su Oración basado en ella, y la han introducido al show contemporáneo artistas como Al Jolson y Neil Diamond; hasta Jerry Lewis la usó.



Una tercera cosa que causa extrañeza es su idioma. Está escrita en arameo. La inmensa mayoría de las oraciones de ese día están en hebreo. Recuerdo otra, el kadish, pero es de las que se repiten todo el año, varias veces al día. El arameo es un idioma semítico que tiene unos 3.000 años, se cree que fue el que hablaba Jesús. Hay un par de textos bíblicos (como el Libro de Daniel), y también una parte del Talmud, que fueron escritos en ese idioma, hoy solo hablado por unas comunidades en el medio oriente.



Pero seguramente lo más sorprendente de la oración sea su contenido. En ella se pide perdón por promesas incumplidas. Es bastante insólito, y ha habido en la historia escuelas rabínicas que quisieron sacarla de la liturgia. Alguien (durante la Edad Media) la llamó tontería, porque no concebía que se pudiera pedir, menos recibir, perdón por algo que estaba tan explícita y enérgicamente prohibido en la ley.



Una explicación popular decía que la introdujeron los “marranos”. Así llamaron a los judíos obligados a convertirse durante la Inquisición española, pero que en secreto continuaban profesando su fe, y una vez al año pedían perdón por la abjuración que les había sido impuesta. Esa explicación fue rebatida porque la oración es muy anterior al siglo XV. Sin embargo, hay que recordar que esa no fue la primera conversión forzosa. En el año 586, el rey visigodo Recaredo I, para lograr la unidad de visigodos e hispanorromanos, se convirtió al catolicismo abjurando del arrianismo (religión cristiana no trinitaria). A ese acto siguió una persecución a los judíos que no se convertían. No es imposible que entonces se hubiera introducido el kol nidrei. El hecho de que se mantuviera un texto casi idéntico en la tradición sefardí (de España, Italia, Grecia, Bulgaria, Turquía y países árabes) y en la askenazi de Francia, Alemania y Europa central y oriental muestra su antigüedad y su impacto emocional.



Un hecho muy importante es que ese perdón solo se aplica para promesas que se haya hecho uno a sí mismo. Dice, sin ambigüedades, que Dios no asume la competencia de perdonar una ofensa contra personas; que no hay una corte, ni siquiera la corte divina, que pueda perdonar la ofensa que el ofendido no ha perdonado. Mi maestro tenía razón; las anomalías nos hacen ver cosas que la costumbre y la repetición no dejan percibir.

MOISÉS WASSERMAN

@mwassermannl