Jared Diamond y las crisis

Jared Diamond es un personaje especial. Aprendió geografía siendo un niño muy pequeño con su padre, quien diariamente señalaba, con tachuelas en un mapamundi, los movimientos de los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo dudas sobre su vocación y por eso estudió muchas cosas. Empezó como biólogo, luego fisiólogo y evolucionista, hizo estudios importantes sobre las aves en Indonesia, pero finalmente ha sido, y es, un reconocido profesor de biogeografía. Fue el maestro de Yuval Noah Harari (famoso hoy) y lo antecedió con una obra que fue best seller y obtuvo el premio Pulitzer, 'Armas, gérmenes y acero'. En ese libro exploró los principios de la humanidad, la domesticación de especies de plantas y animales, y planteó hipótesis sobre las causas que llevaron a la predominancia de las culturas euroasiáticas.



A finales del año pasado publicó 'Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis', que acaba de llegar a nuestras librerías con el título de 'Crisis: cómo reaccionan los países en los momentos decisivos'. Parece como si lo hubiera planeado para el actual momento. Pero no es así. En el último capítulo, que trata sobre lo que le espera al mundo, ni siquiera menciona el temor a una epidemia. Las cuatro grandes preocupaciones de la humanidad son para él las armas nucleares, el cambio climático global, el agotamiento de los recursos naturales y la inequidad social global.



Sin embargo, es un libro útil para este momento. Escogió como ejemplos paradigmáticos las situaciones de crisis, más o menos recientes, de siete naciones.

Las estudió directamente y en el lugar, entre otras cosas, porque es aficionado a los idiomas y domina los que se hablan en ellas. Estas son Finlandia y su guerra con la Unión Soviética, el origen del Japón moderno, el origen de Indonesia, el desarrollo de Australia, la reconstrucción de Alemania, Chile y la superación de la dictadura y Estados Unidos hoy.



Usó elementos de las crisis de las personas para tratar de entender cómo se reflejan en los abordajes de las naciones, y cómo a partir de ellas se generan nuevas realidades. La palabra crisis –dice– se deriva del sustantivo griego krisis y del verbo krino, que tienen varios significados relacionados: separar, decidir, establecer distinciones y punto de inflexión. Su definición preferida es que se trata de aquel momento de inflexión en el que las condiciones posteriores son muy diferentes a las que existían antes.



Las crisis que describe surgen de presiones externas (la pandemia hoy sería de ese tipo) o de presiones internas, como una guerra civil o un golpe de Estado. Afirma que la forma más exitosa para enfrentarlas es mediante cambios selectivos. Selectivos porque no es deseable ni posible, para individuos y naciones, cambiar completamente descartando identidades previas, que son el resultado de una historia de vida.



El reto es detectar sabiamente qué funciona correctamente y qué debe modificarse. Se necesitan coraje y sabiduría para encontrar soluciones que sean compatibles con sus potencialidades y con su identidad. Cita a Winston Churchill, quien advertía que “nunca se debe desperdiciar una buena crisis”.



Al final sugiere lecciones útiles derivadas de los ejemplos que estudió. Algunas son: reconocer la existencia de la crisis; aceptar responsabilidades y evitar la auto- compasión y la culpabilización de los otros; proponer cambios selectivos; usar el ejemplo de naciones que hayan superado crisis parecidas; hacer una autoevaluación honesta de las acciones; tener paciencia con los fracasos y mucha disposición para cambiar lo que no funciona.



En definitiva, aunque el libro no pretende ser profético y trata de crisis muy diferentes, los consejos no son nada malos para el momento.



Moisés Wasserman

@mwassermannl