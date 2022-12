Fusión nuclear y economía

La prensa mundial está celebrando un experimento de fusión nuclear realizado por la NIF (Facilidad de Ignición Nacional) en California. No hubo diario que no se uniera. EL TIEMPO, además de dar la noticia, le dedicó un buen editorial. Sin embargo, ese entusiasmo periodístico no se transmitió a la mayoría de la gente, que acogió la noticia con un bostezo.



Creo que ayudaría si se entendiera mejor lo que pasó. ‘Fusión nuclear’ suena a algo miedoso e incomprensible. Si bien el detalle de su física es complejo, uno puede entender, básicamente, en qué consiste. Los núcleos de los átomos están compuestos de neutrones y protones cuya masa aproximada es uno. Para el experimento de la NIF usaron hidrógeno. Casi todos los átomos de hidrógeno tienen solo un protón; por tanto, una masa de uno. Hay dos formas atípicas de hidrógeno, sus isótopos. Uno, el deuterio, tiene una masa de dos, y el otro, el tritio, de tres. Si se fusionan, dan un átomo de helio con masa de cuatro y liberan un neutrón.

Pero la masa del núcleo de helio es ligeramente inferior a la suma de las que lo originaron. Esa masa no se pierde, se transforma en energía según la famosa ecuación de Einstein E = mc². Es una masa pequeñísima, pero c² es un número muy grande: un 9 seguido de 16 ceros. Entonces, si se fusionan muchos átomos, la cantidad de energía producida es formidable.

Eso se había demostrado con las bombas termonucleares, o bombas de hidrógeno. La más pequeña liberó, en su explosión, una energía equivalente a 4.000 veces la de la bomba de Hiroshima. El problema es cómo liberar esa energía en forma controlada.

Eso pretende hacer la NIF; es el láser más poderoso del mundo, mide el equivalente a un estadio de fútbol, y fue capaz de confinar a gran presión, y calentar a una temperatura diez veces la del Sol, una pequeña cápsula con deuterio y tritio. La brevísima duración del láser fue suficiente para lograr la fusión, y liberar energía.

Este no es el único experimento de fusión que avanza en el mundo. En Inglaterra funciona el proyecto Step, en el sur de Francia hay un enorme experimento multinacional, el Iter, en China hay uno importante que llaman gráficamente ‘El Sol en la Tierra’ y dos o tres más.

Se prueban dos tecnologías; una, la descrita con láser, y otra que logra el confinamiento del deuterio y el tritio usando inmensos cilindros de electroimanes (el del Iter pesa 23.000 toneladas). A estos cilindros, su inventor, el nobel de paz Andrei Sakharov, los llamó Tokamak (sigla en ruso de ‘cámara toroidal con bovinas magnéticas’).

El experimento que festejamos es una buena señal. Algunos dicen que se podrá producir la primera electricidad, experimentalmente, en unas dos décadas, y comercialmente en dos más. De lograrlo, tendríamos una fuente de energía ilimitada, barata, sin gases de invernadero y con mínima contaminación. Los esfuerzos son extraordinarios; tanto los económicos como la combinación de la ciencia fundamental y la ingeniería más sofisticada imaginable.

Se discute menos que esta energía también transformará la economía mundial. Imaginemos en qué quedaría la competitividad industrial de los países en desarrollo si los desarrollados pudieran producir energía muchísimo más barata mientras que nosotros no.

Alguna vez planteé la necesidad de invertir en ciencia nuclear para que eso no sucediera. Me respondieron que es totalmente imposible competir hoy con esos experimentos monumentales. Es cierto, pero esta ciencia terminará convirtiéndose en tecnología; una tan sofisticada que solo será accesible para nosotros si tenemos el potencial humano capaz de asimilarla. Ese potencial hay que empezar a construirlo ya, si no queremos vivir otro siglo de subdesarrollo.

