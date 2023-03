Fin del mundo, creencias y opiniones

El mundo no se acabó el 23 de marzo. Un viajero en el tiempo, del año 2671, avisó que ese día extraterrestres invadirían la Tierra y aniquilarían a los humanos. Solo 8000 sobrevivientes serían llevados a un planeta lejano.



(También le puede interesar: ¡Esa terca realidad!)

El fin del mundo es una de las creencias más frecuentes y que convencen a la gente. Ha fallado, vez tras vez, y regresa con una nueva versión. Una de las más antiguas (año 741 a. C.), el ‘mito de las doce águilas’, decía que Roma sería destruida a los doce años de fundada. Como no sucedió, corrigieron diciendo que no se trataba de años sino de décadas (ya en ese entonces confundían años con décadas). Sin embargo, nos consta que Roma aún existe.

Muchos ‘fines de mundo’ son interpretaciones del Libro de las Revelaciones, que está lleno de símbolos oscuros. Un hecho psicológico interesante es que quienes predicen terribles eventos de destrucción y muerte parecen desear intensamente que sus predicciones se cumplan. Tal vez porque probarían con eso que su fe es la verdadera. Uno de los fines de mundo debió suceder en 1666 (el número de la Bestia). El mundo no se acabó, pero como ‘premio de consolación’ se incendió Londres.

Recientemente ha habido varios ‘fines del mundo’ trágicos. En 1978 Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, trasladó su comunidad a Guyana y promovió el ‘suicidio revolucionario’ de 918 personas. El líder de la secta de los davidianos (y mesías reencarnado), Vernon Howell, alias David Koresh, llevó a su ‘pueblo’ a resistir la fuerza del Estado en Wako, con un saldo de 86 muertos. El Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos, en Uganda, liderado por Joseph Kibwetere, esperaba el armagedón para el 31 de diciembre de 1991. Como no llegó, el líder espiritual organizó uno privado. Encerró a sus seguidores en la iglesia y le prendió fuego. El total de muertos fue de 930.

Él tiene derecho a opinar lo que se le ocurra, pero los ciudadanos nos preguntamos si su visión de mundo es la adecuada para generar una buena estrategia de seguridad ciudadana FACEBOOK

TWITTER

La historia de las predicciones del fin del mundo y las tragedias que causaron darían para una enciclopedia. La historia es relevante hoy para nosotros, no solo por el ‘fin que no pasó’ el 23 de marzo, sino porque muestra cómo creencias, aun intensas, pueden ser falsas.

El general Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional de Colombia, expuso sus creencias recientemente, en una entrevista de Vicky Dávila, en Semana. La respuesta del Gobierno a las reacciones críticas fue que la democracia debe garantizar libertad de creencias y de opinión.

Hay en eso una gran confusión. Cada persona es libre de creer lo que quiera y de tener opiniones, pero ese hecho no hace verdadera la creencia, ni correctas las opiniones. Las personas son libres; las creencias y las opiniones están sujetas a discusión y refutación.

El general afirma que las principales acciones de la Policía y el Ejército contra los carteles de Medellín y Cali, y las muertes de ‘Reyes’, ‘Mono Jojoy’ y ‘Alfonso Cano’, fueron posibles gracias a exorcismos que rompieron los cercos construidos por “el Maligno”. Relata su experiencia personal con el diablo: “Una vez tocó tres veces en mi ventana a las tres de la mañana”.

Dice también que “el encanto de la mujer alegra al esposo, y si es sensata lo hace prosperar...” (¡palabra de Dios!). Los homosexuales, a su parecer, son transmisores del VIH. Considera al aborto asesinato y pecado grave (las criaturas vagarán eternamente en el limbo, sin esperanzas).

Son creencias anacrónicas, discutibles y refutables. Él tiene derecho a opinar lo que se le ocurra, pero los ciudadanos nos preguntamos si su visión de mundo es la adecuada para generar una buena estrategia de seguridad ciudadana, y si él podrá promover un papel igualitario para las mujeres y una política de equidad de género. Es que las creencias y las opiniones producen impactos y generan responsabilidades.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)