Expertos y políticos

La importancia de los expertos se ha puesto de relieve durante la pandemia. Hay una avalancha de manifestaciones que piden que sean ellos quienes decidan y quienes conduzcan a la sociedad en esta época tormentosa. Pero me temo que incluso en esta bonanza de prestigio, se entiende mal el papel de los expertos.

Hay situaciones en las que el experto resuelve contundentemente un problema. El patólogo mira en su microscopio la biopsia y dice que se trata de un cáncer y de qué tipo. El oncólogo experto en tratamientos determina si hay que irradiar u operar.



Pero con la pandemia las cosas no funcionan así. Es una situación compleja, lo que no quiere decir complicada (aunque también), sino que su evolución depende de muchísimas variables, algunas de desarrollo imprevisible y que pueden generar efectos desproporcionados. El buen experto no ofrece conclusiones tajantes, sino que construye modelos matemáticos que predicen hechos de probable ocurrencia. El experto no habla con la seguridad de un vendedor de ungüentos. Tartamudea y en voz baja dice algo así como: ‘Con base en las premisas a, b, c y etcétera, y si no hay algo que no se haya tenido en cuenta, y no sucede un giro inesperado en la premisa c, es probable que la pandemia se desarrolle, más o menos, en esta dirección’. No es un mal experto, es muy bueno, lo que ofrece es un pronóstico cauteloso y flexible. Es experto en construir modelos y por eso conoce sus limitaciones. La cautela es conveniente.



Pero, en medio de toda la admiración hacia los expertos, han surgido también voces contrarias. Usualmente vienen del campo de las ciencias políticas y señalan que la toma de decisiones no corresponde a los expertos. Estas voces hablan, en general, en un idioma aún más complicado (y más asertivo). Su argumento principal es una variante de la clásica falacia naturalista de Hume y Moore: el ámbito del científico son los hechos, no los valores. Su modelo dirá, por ejemplo, que si adoptamos una estrategia puede haber un número X de muertos (mayoritariamente adultos) por covid-19, pero si adoptamos la opuesta puede haber un número Y de desnutridos, incluso de muertos por desnutrición (mayoritariamente niños). El experto no puede decir qué opción es peor, eso depende de una valoración diferente.



El que debe definir es el político, por eso fue elegido, o nombrado o ungido. Lo que pasa es que hoy, uno debería exigirle al político ser un experto también. Un experto en ciencias políticas, en las ciencias de la decisión. Para este caso, un experto en ciencias de la decisión empezará analizando las predicciones del epidemiólogo y continuará con las del economista, las del sociólogo y las del psicólogo. La decisión ideal, en una situación compleja, es la que toma una persona muy sensata y ética, basándose en los modelos que le ofrecen los expertos de diversos campos.



La principal amenaza para esta forma lógica de decisión son los egos. En el político se manifiesta como una valoración excesiva de su propia intuición. Es cierto que la intuición es la manifestación de una inteligencia capaz de integrar en forma inconsciente mucha información. El problema con ella es que funciona hasta que deja de funcionar. Napoleón era un genio con una intuición extraordinaria. Pero si en 1812 hubiera buscado a expertos médicos, tal vez el tifus no habría destruido su ejército que invadía a Rusia. Al experto, por otro lado, el ego lo hace cruzar una delicada frontera y lo convierte en un activista. Deja de ver la realidad, solo desea adelantar su causa y demostrar que tiene la razón.



Entonces la peor combinación será la de un político que no oye, acompañado de un experto que no ve. Ojalá nuestros expertos y políticos no caigan en la trampa que les tiende su ego.



Moisés Wasserman

@mwassermannl