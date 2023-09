Energía es vida

Entre las ideas más locas de la época en que vivimos (hay bastantes) se gana la medalla de oro la afirmación que opone la vida a la energía. Se dicen obviedades como que es preferible tomar agua que petróleo, pero no se cuenta cómo es que el agua viaja por el tubo y sale de la llave. Ojalá no esperen que 8.000 millones de humanos vayan a la quebrada más cercana a traer un cubo lleno de agua para la cocina, la ducha y para regar las hortalizas (el cubo de madera, claro. Ni se nos ocurra que sea de plástico, o de cerámica cocinada en horno, o de metal de la minería).



No sé cuál sea su definición de vida; la mía depende absolutamente de la energía. Cuando era primíparo, un profesor de química, muy famoso, prestigioso y profundamente religioso, nos quería convencer ‘científicamente’ de que la vida fue creada por un ser superior. Argumentaba que una organización tan meticulosa no pudo surgir espontáneamente, porque la segunda ley de la termodinámica nos enseña que los sistemas tienden espontáneamente al desorden, nunca al orden. Éramos primíparos, pero no ingenuos, y ya podíamos refutarlo señalándole que él se refería a un sistema termodinámico aislado, pero la vida es un sistema abierto; es decir, intercambia energía con sus alrededores.

Hay varias teorías sobre el origen de la vida. Todas requieren una fuente de energía. En 1922 el ruso Oparin propuso la existencia, en la Tierra primitiva, de una atmósfera de metano, hidrógeno, amoniaco y vapor de agua en la cual podrían formarse los compuestos orgánicos que componen la vida. En 1953 Stanley Miller simuló experimentalmente esa atmósfera, le introdujo una gran cantidad de energía simulando rayos y descargas eléctricas, y efectivamente obtuvo esas molécula.

No es seguro que la atmósfera de Oparin existiera, pero hay más teorías como la síntesis en profundidades marinas, a alta presión y usando la energía de termales y volcanes. También se planteó la síntesis de aminoácidos en la Tierra gracias a altas temperaturas volcánicas, e incluso la “panspermia”, que es la llegada de moléculas claves en meteoritos (lo que no resuelve el problema, sino que lo cambia de lugar). Todas esas teorías dependen, inevitablemente, de una gran fuente de energía.

Después del origen, que es especulativo, vinieron miles de millones de años de mantenimiento de la vida en la Tierra, con el Sol como fuente de energía. Se desarrollaron algas y plantas con maravillosas antenas que captan la energía de la luz y la transfieren a enlaces químicos. Surgieron otros seres vivos, no capaces de captar directamente la energía solar, pero que lo hacían indirectamente comiéndose las plantas, y los unos a los otros.

Gran parte de esa energía solar se guardó en inmensos bosques enterrados en el subsuelo y que con el tiempo se transformaron en fósiles: carbón, petróleo y gas. Los humanos, que surgimos muy recientemente en la larga cadena evolutiva, sobrevivimos unos 300.000 años, duramente, obteniendo energía de la caza, la pesca y la colección de frutas y raíces. Los últimos años aprendimos a usar la energía contenida en madera y en algunos de esos fósiles, y mucho más recientemente esa energía le permitió a la especie desarrollarse de una manera que no tiene precedentes en la historia de la Tierra.

Es muy claro que esta humanidad, tan creativa, solo podrá continuar existiendo si logra diseñar una forma inteligente para aprovechar la energía que llega del Sol, la que está acumulada acá y la que pueda producir por medios sofisticados que se invente. Usar energía no es un crimen, es la condición sine qua non para vivir.

Si queremos ser “potencia mundial de la vida”, tenemos que ser también “potencia mundial de la energía”. Vida sin energía es una contradicción en los términos.

