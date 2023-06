La semana pasada murió a los 81 años el ‘Unabomber’: Ted Kaczynski. Llevaba 27 años preso en una cárcel de alta seguridad, cumpliendo una condena de ocho cadenas perpetuas seguidas. Con muy poco espacio, una ventana larga y estrecha, se manifestaba feliz porque no necesitaba más.



Seguramente pocos lo recuerdan y muchos ni siquiera han oído de él. Su actividad terrorista empezó en 1978 y terminó con su captura en 1996. Envió decenas de bombas, causó tres muertes y muchísimas heridas y mutilaciones. Su peor acción fue una bomba plantada en un vuelo de American Airlines. La bomba explotó defectuosamente, el avión se despresurizó y doce pasajeros se intoxicaron con el humo, pero el piloto logró aterrizar de emergencia.

Le midieron el cociente intelectual en el colegio y dio 165; fue declarado oficialmente genio. A los 16 años entró becado a estudiar matemáticas en la Universidad de Harvard, a los 24 ya tenía doctorado en la Universidad de Míchigan. Lo vincularon como profesor asistente en la Universidad de California en Berkeley, pero fue mal maestro. No se comunicaba con los estudiantes, se limitaba a repetir un texto, y el año 1969, sin haber cumplido 26 se retiró de la academia y del mundo. Con sus ahorros y ayuda paterna construyó en las montañas Rocosas una pequeña cabaña de madera, sin electricidad ni agua corriente.

La lucha contra todo desarrollo tecnológico se convirtió en obsesión. Se identificó con los neoluditas que luchaban (sobre todo retóricamente) contra la tecnología, el desarrollo y el crecimiento económico, que consideraban los mayores peligros de la humanidad. Heredero de los luditas, que en el siglo XIX lucharon contra los telares mecánicos, pregonaba “volver a las cavernas para vivir mejor”.

En 1978 dio un paso más y comenzó su lucha terrorista, enviando paquetes y cartas bomba a diversas personas e instituciones. Ni siquiera eran ‘blancos estratégicos’. Eran personas escogidas un poco al azar y que solo tangencialmente eran ‘culpables’ de impulsar la tecnología: algún profesor de ingeniería, el dueño de un negocio de aparatos electrónicos, un vuelo aéreo y más.

Se convirtió en famoso asesino en serie, al que no lograban seguirle la pista. Fue incoherente como buen fanático; sus bombas eran aparatos tecnológicos de cierta sofisticación, con sensores y explosivos (que no se dan en los árboles). Los llenaba con cuchillas de afeitar para hacer más daño, aunque esas cuchillas también fueran artefactos tecnológicos.

En 1995 prometió desistir del terrorismo si los diarios The New York Times y The Washington Post publicaban su manifiesto ‘La sociedad industrial y su futuro’. Los diarios aceptaron, en una decisión que generó bastantes dudas éticas. El manifiesto se extiende por 50 páginas. No se ve en él ninguna genialidad. Parece el escrito de un adolescente embelesado con una secta fanática.

Critica por igual a la izquierda y a la derecha y dice que en realidad no se diferencian mucho. Describe el mundo como él lo imagina, sin argumentaciones, solo afirmaciones. Divide el texto en pequeños capítulos temáticos, con párrafos numerados, suponiendo que algún día sería un texto de referencia. Justifica sus actos de terrorismo como la única forma para despertar la indignación de la gente.

La esposa de su hermano lo leyó y le comentó que parecía escrito por su cuñado. El hermano lo confirmó, por expresiones que Ted usaba en forma repetida; eso llevó a su captura. Rehusó la defensa basada en locura.

El ‘Unabomber’ fue un malo de la peor clase. De esos que se creen moralmente superiores a sus víctimas y se enorgullecen con actos que ‘traerán un bien mayor’ a generaciones futuras, aunque impliquen sacrificios de vidas que creen insignificantes. Es la peligrosa categoría de los ‘malos con una teoría’.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

