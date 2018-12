El tarot, a rendición de cuentas

Como todo diciembre, los medios están llenos de predicciones para el próximo año. Todos los brujos y pitonisos están en su temporada de mayores ventas. Yo, también como todos los años, abogo acá para que antes de comprar hagamos una revisión de sus aciertos el 2018.

Deseret Tavares, nacida en Guateque pero famosa en Latinoamérica por haber predicho la muerte de Juan Gabriel y la elección de Trump, siguió con su estrategia de profetizar hechos dramáticos. Si casualmente acierta en alguno, ella misma se encarga de que todos lo recuerden. Las predicciones fallidas se olvidan. En diciembre de 2017 dijo que en las elecciones para presidente en Colombia, Timochenko saldría inmensamente fortalecido con votos, pero que finalmente competirían Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo. Pronosticó un terremoto en Bogotá, un temblor en Tolima e inundaciones en la Costa (en esas últimas acertó, porque todos los años hay). Dijo que se desataría la tercera guerra mundial con ataques de Corea del Norte a San Francisco, Chicago, Washington y Nueva York. De cosas más cotidianas, predijo que Shakira tendría su tercer hijo y Falcao, una lesión grave en el segundo partido del Mundial de Rusia, lo cual haría que Colombia fuera eliminada en la primera ronda. Es decir, solo acertó con las inundaciones en la Costa.



El tarotista vallecaucano Alberto Garcés fue más prudente. Predijo que durante el 2018 habría paros, escándalos de corrupción, problemas fronterizos y otros generados por el cambio climático (eso es ir sobre seguro). Más arriesgada fue la predicción de que la presidencia se definiría entre Sergio Fajardo y Vargas Lleras, quien sería el ganador.



Los grandes adivinos también deben rendir cuentas porque siguen descrestando, aun después de muertos. Nostradamus predijo, según sus intérpretes, que el papa Francisco moriría y sería el último de la Iglesia católica y que la tercera guerra mundial comenzaría con un ataque terrorista en Francia seguido por una invasión masiva desde el mundo musulmán. Lleva 400 años descachándose.



Baba Vanga, la ‘Nostradamus de los Balcanes’, murió en 1996 pero dejó sus predicciones. Para el 2018 dijo que China destronaría a Estados Unidos como primera potencia mundial y se encontraría una “nueva forma de energía” en Venus. Para el 2256 debemos esperar una guerra nuclear, declarada por una colonia marciana contra la Tierra (esa tocará chequearla dentro de unos 240 años. Me avisan, por favor).



La argentina Jimena de la Torre dijo que las religiones del mundo se fusionarían en una sola universalista, dando fin al poder de la iglesia predominante (no dijo a cuál se refería; así cómo revisa uno).



Walter Mercado, muy prudente y muy ambiguo, nos recomendó a mí y a los otros 625 millones de personas del signo Libra hacernos un buen examen médico de garganta para prever problemas de alergias y asma (nos quedamos un poco cortos de otorrinolaringólogos). En cambio, nos tranquilizó a todos los 7.500 millones de humanos advirtiéndonos que a pesar de que no todo será perfecto (¿en serio?), nadie podrá hacernos infelices a menos que lo permitamos.



A muchos horoscopistas es difícil pedirles cuentas porque no predicen nada (aunque cobran). Como todos los años, nos dieron el consejo infalible de que es conveniente que nos cuidemos para que no pasen malas cosas (si pasan, fue que no nos cuidamos; si no pasan, sí lo hicimos).



P. S. Disculpen una pequeña cuña. El Fondo de Cultura Económica publicó recientemente, con el título Cómo tener siempre la razón, una selección de mis columnas en EL TIEMPO. Mi horóscopo para 2019 dice, entre otras cosas, que mis esfuerzos serán premiados. Les contaré al final del próximo año qué tan acertado resultó.



