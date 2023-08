El regreso de los ovnis

No es una película; en realidad, ‘los ovnis contraatacan’ periódicamente. Esta vez aterrizaron, ni más ni menos, en el Congreso de Estados Unidos. Hace pocos días hubo una audiencia para escuchar a un denunciante o soplón (whistleblower), el mayor (r) del cuerpo de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grusch, quien afirma que el Pentágono está ocultando su programa para recoger restos de ovnis accidentados y someterlos a ‘ingeniería inversa’ para entender la tecnología avanzada de los extraterrestres.



Los argumentos del mayor son extraños. Dice que mientras trabajaba en la agencia nacional que opera satélites espías, le informaron que había un programa para recoger restos de accidentes y desarmarlos en sus piezas, pero que él no tenía acceso a ese programa. Además, él sabía que Estados Unidos “posiblemente” conocía de actividades no humanas desde los años 30. Se quejó de que por haber denunciado estos hechos había sufrido retaliaciones ‘brutales’ y se habían desarrollado tácticas para herirlo. Se abstuvo de ser más específico; yo imagino (mal pensado) que le sugirieron unas vacaciones y visitas al psiquiatra.

El Pentágono lo desmintió rotundamente y dijo que no tiene ninguna información verificable de ovnis extraterrestres, y que no tiene ningún programa para recoger restos y hacer ingeniería inversa. Algunos congresistas, de todas formas, exigieron que el Gobierno fuera ‘transparente’. Sostienen que el Gobierno al decir que no existen esos programas no es transparente; sería transparente si dijera que existen y los oculta.

Eso resulta muy indicativo de la lógica de los creyentes en ovnis. A veces usan la sinceridad de los científicos como argumento. Muchos piensan, yo también (lo reconozco), que como la vida es un proceso que se generó espontáneamente, y hay al menos unos cien millones de planetas con condiciones similares a las nuestras, es posible que haya vida en alguno de ellos. Lo que es altísimamente improbable dadas las inmensas distancias, y las leyes de la física, es que vengan a visitarnos.

Además, sería muy raro que se tomaran el trabajo y el tiempo para llegar acá y no bajaran a echar un vistazo. Es como el que ahorra toda la vida para conocer Roma y cuando llega no se baja del bus de turismo. La prensa en todo el mundo acogió la noticia, y el mayor Grusch ha tenido minutos de estrellato.

Para mayor dicha de nosotros los escépticos, apenas unos días después de esta noticia hubo otra que también recorrió el mundo. El Centro de Investigación de Loch Ness (el lago de Ness, en Escocia) lanzó una convocatoria a todos los interesados para unirse a una nueva búsqueda de Nessie, que es como llaman cariñosamente al famoso monstruo de Loch Ness, que ‘muchos han visto y fotografiado’, pero que no deja ningún rastro físico; ni tiene pareja, ni hay monstruitos ni restos de antepasados o fósiles de ancestros. Está ahí, solo y escondido por siempre.

Hay algunas fotos muy claras del monstruo y otras muy difusas, se demostró que las primeras eran bromas o engaños, las segundas podrían ser sombras de nubes o imperfecciones en las fotos (a veces sucede). Lo mismo pasa con los ovnis. De miles de reportes, la inmensa mayoría resultó de estrellas, planetas u otros cuerpos celestes mal identificados, una parte importante son engaños, y una parte muy pequeña está aún como ‘no explicada’, lo que es radicalmente diferente a inexplicable.

Solo creen en ovnis, o en el monstruo de Loch Ness, quienes quieren creer. David Hume, en su libro de 1748, Investigación del pensamiento humano, dice que “un hombre sabio proporciona sus creencias a la evidencia”, y Carl Sagan lo reinterpreta diciendo que “afirmaciones extraordinarias deben sustentarse con evidencia extraordinaria”. Son excelentes consejos.

