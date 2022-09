Hace unos diez mil años, antes de la revolución del Neolítico, en una tribu de cazadores y recolectores al líder se le ocurrió que era peligroso salir a cazar mamuts. Los cazadores podían morir aplastados por uno de esos gigantes de doce toneladas. Estableció entonces un principio precautorio: “Mientras no hubiera seguridad de que no les pasara nada, los cazadores tenían prohibido salir a cazar”. El principio no se transmitió a futuras generaciones, porque la tribu se murió de hambre.



No sabemos si este relato es verdadero, pero si lo fuera, la tribu efectivamente no pudo contar la historia. Ocho mil años después, Plinio el Viejo advertía: “La única certeza es que nada es seguro”. Fue una afirmación premonitoria; murió asfixiado por los gases de la inesperada erupción del Vesubio, que sepultó a Pompeya.



En los tiempos modernos, alguna gente se ha vuelto aún más intolerante con la incertidumbre. A veces se asumen comportamientos “seguros” que, como los de aquella tribu, terminan generando nuevos riesgos. Eso ha pasado en gran medida con el Principio Precautorio consagrado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Dice textualmente: “Con el fin de proteger el medio ambiente los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución... Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces...”.



Ese párrafo se ha discutido ampliamente; acá caben apenas un par de observaciones. La primera es la mención a “la falta de certeza científica absoluta”. Sospecho que durante la redacción no había un científico en diez kilómetros a la redonda. De otra forma habría gritado que la certeza científica absoluta no existe. Es una condición imposible de cumplir, así que el principio se podría aplicar ante cualquier duda. Bastará con presumir la posibilidad de un daño para forzar la aplicación de una medida que, supuestamente, lo neutralizaría.



La ciencia nos provee de teorías que además de explicativas son predictivas. Eso posibilita, con un grado razonable (nunca absoluto) de tranquilidad, construir modelos de futuro que permiten buenas evaluaciones costo-beneficio y riesgo-beneficio. Planteamientos posteriores al de Río, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, han señalado la necesidad de condicionar ese principio a evidencias científicas emergentes y a nuevas evaluaciones.

La redacción del principio plantea, además, “no postergar decisiones eficaces...”; sin embargo, hay que reconocer que las decisiones que más frecuentemente se toman con base en él no son acciones sino prohibiciones; abstenciones de actuar. Los humanos tendemos a darle un mayor nivel de responsabilidad y de carga moral a la acción que a la inacción. Los problemas ambientales usualmente tienen dos caras, y la inacción a veces genera más daño. Un ejemplo ha sido la prohibición de la siembra del transgénico arroz dorado. Su uso, prohibido por años, con base en el principio precautorio, por un hipotético daño al ambiente (que no fue sustentado en múltiples pruebas) hubiera podido evitar decenas de millones de ciegos y cientos de miles de muertos por carencia de vitamina A.



El Principio Precautorio puede ser un instrumento útil, pero debe imponerse una interpretación con mucho sentido común. Las dudas sobre los efectos de una acción deben sustentarse con argumentos científicos, y deben conducir a evaluaciones de riesgo. No es suficiente dudar, hay que explicar las razones de la duda y contrastarlas con las razones opuestas. La ciencia ha desarrollado muy buenas capacidades de modelamiento. Plinio vivió hace dos mil años, hoy la incertidumbre no debería ser una traba sino un estímulo.

