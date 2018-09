El país enfrenta todos los días decisiones importantes que tendrán impacto en el medioambiente y las personas. Se ha planteado que estas decisiones deben ser definidas usando el principio de precaución, el cual establece que si una acción genera riesgos, aun si las evidencias científicas sobre este no son absolutamente concluyentes, se deben tomar medidas para evitarla.

Este principio, aceptado en el mundo, es un buen instrumento para guiarnos en algunas situaciones críticas. Pero, como todo instrumento, debe ser bien usado para no producir efectos contrarios a los deseados, o a veces peores. Un cuchillo de cocina es un excelente instrumento si uno lo agarra del mango, pero muy peligroso cuando se agarra de la hoja.



Creo que el principio ha sido muy mal entendido por mucha gente. Un primer problema está en la interpretación de la frase “evidencias no absolutamente concluyentes”. Pocas teorías en ciencia se pueden dar por hechos concluyentes, e incluso sobre estas es posible encontrar quien todavía crea que la Tierra es plana y fue creada con fósiles incluidos. Sobre la mayoría, ningún científico serio afirmará tener una certeza absoluta. Lo que la ciencia puede afirmar, y ha sido muy exitosa en eso, es que ciertos hechos tienen una probabilidad de ocurrencia muy baja. No se puede presumir, entonces, que la sola posibilidad de ocurrencia (con muy baja probabilidad) sea razón suficiente para vetar una acción. Si así fuera, conoceríamos muy pocas cosas nuevas en el futuro.

Quiero señalar con esto que cuando se reclama la utilización del principio de precaución, hay que argumentar al mismo nivel científico que el de quienes sustentan lo que se quiere evitar. Se debe demostrar que el reclamo es plausible lógica y científicamente. En ese caso es importante acudir a verdaderos expertos. Estos no son los que han leído o escrito un artículo al respecto. Son quienes conocen ampliamente el corpus documental, a favor y en contra de la acción pretendida. La ciencia moderna no tiene dogmas, y sobre cualquier asunto se encuentran opiniones opuestas. Quienes conocen en profundidad ese corpus documental son capaces de distinguir las tecnologías, los análisis y los argumentos más rigurosos.



La adopción del principio debe ser acordada, además, en foros multidisciplinarios. Las acciones no tienen un efecto único. Las consideraciones sociales y económicas, del presente y del futuro previsible, son importantes. Por ejemplo, la difusión del ‘arroz dorado’ se retrasó quince años, por transgénico, no obstante las evidencias de su seguridad y haberse entregado sin patente comercial. Se demostró que los argumentos de Greenpeace y otras ONG ambientalistas eran espurios. Durante ese tiempo, 15 millones de niños perdieron la vista o la vida por una deficiencia nutricional que se hubiera arreglado introduciendo ese arroz en su dieta. El principio, invocado para proteger la naturaleza, causó muerte y dolor. Pareciera que quienes quieren darle fuerza excesiva al principio de precaución partieran de la premisa, inaceptable, de que la abstención tiene menos implicaciones morales que la acción.



Los problemas que enfrentamos deben discutirse con sinceridad y conocimiento. Incluso el del fracking. Tendrá que haber opiniones de geólogos y ambientalistas, de economistas y sociólogos, y, por supuesto, una mirada sobre lo que pasa en los lugares donde se ha implementado por más de 20 años. No tengo idea de qué saldrá de esos análisis, no soy experto en el tema, pero es insensato tomar decisiones de inmenso impacto económico y social sin discutir profunda y claramente el asunto. Ninguna de las posiciones goza de preponderancia moral sobre la otra ni tiene dispensa religiosa por los pecados que pudiera cometer.



MOISÉS WASSERMAN