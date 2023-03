El peligro está en la certidumbre

Uno de los rasgos humanos con peor prensa es la incertidumbre, aunque posiblemente haya sido el más determinante en la evolución del cerebro humano. Desde que unos primates se irguieron sobre dos piernas, para correr más y mejor, todos los días despertaban con la incertidumbre de si iban a comer o a ser comidos. Eso los llevó a desarrollar muchas capacidades; a entender los signos del entorno, los ruidos, los olores y las huellas, y a cooperar.



El Eclesiastés, atribuido al rey Salomón, pregunta: “¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida?”. Plinio el Viejo parece responderle, tres siglos después en su Historia natural: “La única certeza es que nada es cierto”.

La búsqueda de la certidumbre no ha dado buenos resultados. Mientras que la incertidumbre generó la filosofía y las ciencias, la certidumbre solo produjo dogmas. Algunos ven la incertidumbre como un castigo. En la Divina comedia, los habitantes del primer círculo infernal, el limbo, viven un anhelo permanente de salvación. Pero allá, en verdad, el castigo está en la certidumbre de que no pueden tener ninguna esperanza.

Richard Feynman, uno de los físicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y en mi opinión también un pensador fresco y original, hizo siempre una defensa férrea del papel de la incertidumbre en la ciencia (y en la política y la moral): “En la ciencia es imperativo dudar; es absolutamente necesario para el progreso hacer de la ausencia de certezas la condición fundamental de nuestra naturaleza interior. Nada es cierto o está probado por encima de toda duda. Se investiga porque el asunto es desconocido, no porque se saben las respuestas”.

Esto parece teórico y alejado de la vida real, pero tiene implicaciones muy importantes en nuestra vida política. Hay que reconocer que vivir con incertidumbre puede generar ansiedad. Lo malo es que hay políticos que se aprovechan de esa ansiedad de la gente y diseñan estrategias que producen una seguridad engañosa, para ganar apoyo.

Una ministra declara (en Davos o cualquier lugar) que tenemos unas reservas de gas por muchos más años de lo que es en verdad. Otra exagera las deudas de las EPS para reforzar sus acusaciones contra ellas. Cuando se hacen evidentes las falsedades se responde que “solo se trataba de cálculos”. Esa respuesta puede ser válida en el mundo de la certidumbre; en el de la incertidumbre (que es el de los hechos), los cálculos son lo más importante. Los cálculos permiten hacer lo que sabemos hacer los humanos para disminuir el error: evaluar probabilidades de éxito.

Nos dicen que el Presidente escucha atentamente en las reuniones, pero no hemos visto que cambie en algo su posición inicial. Cuando uno vive en la certeza absoluta no escucha tratando de captar una que otra idea, no intenta detectar errores propios. En la certidumbre, mientras se escucha, se elabora automáticamente una respuesta, no se establece un diálogo verdadero. Para que el diálogo sea fructífero es necesario el reconocimiento de que uno puede estar equivocado en algo, que la posición propia es perfectible. Debe uno situarse en el terreno de lo incierto, de la duda.

Ojalá no les evitemos a los jóvenes la incertidumbre durante su educación; eso no los protege. Mejor démosles instrumentos para que la aprovechen creativamente; como decía Feynman, incorporémosla “a su naturaleza interior”, añadiendo, tal vez, algunas estrategias contra la angustia.

Son los ‘dogmas ciertos’ los que les harán daño. Al principio tal vez les resulten atractivos por la aparente seguridad que otorgan, pero pronto se hará evidente que carecen de la capacidad para acercarlos, gradualmente, con dudas, a la verdad: es la única vía que tenemos.

