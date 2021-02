El nuevo director

Me alegró el nombramiento de Andrés Mompotes como director de EL TIEMPO. Designar hoy a un profesional del periodismo me parece un acierto. Esto me da la oportunidad de discutir algo que pienso sobre el ethos de las profesiones.



Uno de los temas que me han preocupado es la formación ética del estudiante universitario. En algunas discusiones en este mismo espacio planteaba mi desconfianza de las cátedras formales de ética y proponía como marco alternativo de aprendizaje el análisis de problemas específicos en grupos de discusión. En realidad, creo que las personas manifiestan ya una predisposición ética cuando escogen su carrera. Ella se afianza durante el paso por la universidad y termina consolidándose, con todas sus especificidades, en la práctica profesional.

La razón más importante para mi desacuerdo con las cátedras formales de ética se deriva de análisis modernos sobre la psicología y la neurología del proceso mental con el que la gente decide. El premio nobel de economía 2002, Daniel Kahneman, plantea la existencia de dos sistemas de pensamiento –uno rápido e intuitivo y otro lento, reflexivo y calculador–. La neurología señala (¿sorpresa?) que con extraordinaria frecuencia se decide con el sistema rápido. Es decir, las decisiones se toman antes de pensar.



Joshua Green, profesor de psicología de Harvard, publicó hace pocos años el libro Tribus morales, en el que describe estos sistemas de pensamiento usando como símil del cerebro humano una máquina de fotografiar. Esa máquina se puede usar de forma manual, cuadrando apertura, velocidad y foco según el criterio del fotógrafo, pero tiene también un modo automático con condiciones preestablecidas para tomar un retrato, una acción o un paisaje.



La filosofía ética fundamental se parece al modo manual de la cámara. La ética profesional, que es una ética aplicada, trabaja con el modo automático. La primera establece las bases. En ella discuten filósofos que ven la bondad del acto en sí mismo, como Kant, con otros que la ven dependiente de sus consecuencias, como Bentham o Mill. La ética aplicada usualmente enfrenta dilemas en los que hay que decidir rápidamente entre dos cursos de acción, cuál es el mejor, cuál se debe tomar. Eso que llaman ethos profesional no es más que una buena cámara automática. Por supuesto, en sus bases está implícita la filosofía necesaria, pero su respuesta es inmediata e intuitiva.



La ética profesional es altamente específica. Un economista, cuando aborda un problema, inmediatamente hace un balance de costo-beneficio para decidir. El médico reacciona automáticamente protegiendo la vida del paciente, el resto es secundario. El abogado escoge la solución más adecuada para defender a su cliente. Los profesionales que investigan (como científicos, fiscales y periodistas) escogen la solución de acuerdo con su contenido de verdad.



No es que una ética profesional sea mejor que la otra. Cada una responde a las especificidades del oficio. Hay aberraciones y fallas porque somos humanos, y así se encontrarán científicos movidos por la vanidad, o médicos a los que los enceguece el negocio y abogados o periodistas que se inclinen por intereses personales o políticos. Pero son aberraciones, sin importar su frecuencia. La buena formación profesional debe llevar a tener ese sello ético específico que genera la reacción automática más correcta.



Esto explica la afirmación inicial de esta columna. Me alegra que un periodista de profesión esté a la cabeza del periódico. En la labor diaria enfrentará decenas de dilemas que deberá resolver casi sin pensar, y una buena intuición, construida sobre el ethos de su profesión, garantizará que cometa el mínimo de errores. En estos casos, la cámara en modo automático es una muy buena opción.



Moisés Wasserman@mwassermannl