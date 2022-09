El barrio Santa Fe ha estado en las noticias. Mereció recientemente un editorial de este periódico, y un reportaje titulado ‘Prostitución, mafias y sicariato: así se vive en el terror del barrio Santa Fe’. Fue el barrio de mi infancia y adolescencia; era muy diferente.



(También le puede interesar: Abracadabra)

Nací y pasé mis primeros ocho años en un apartamento en el centro de Bogotá. De ahí, con grandes esfuerzos de mis padres, pasamos a una casa propia en el barrio Santa Fe, muy cerca de la entrada sur del cementerio Central. La casa daba directamente a la calle, no había rejas en la puerta ni en las ventanas.

Casi todos mis amigos vivían cerca; también abuelos, tíos y primos. Nosotros, niños pequeños, recorríamos solos las calles para encontrarnos e ir al cine Óscar, o al parque del mismo nombre (que hoy se ve como un patio de penitenciaría). A veces hacíamos mandados en un almacén, en la calle 22 con carrera 20, que lo tenía todo (o casi todo). Quedaba en la bifurcación de la vía, por eso se llamaba Tres Esquinas. Cuando faltaba un cuaderno o una cartulina había que caminar hasta la carrera 17, pero nunca en domingo, porque ese día todo cerraba.

Frente a la casa quedaba el estadero La Última Lágrima, en el que los dolientes, después de un entierro, se tomaban unas polas a la salud del muerto. Pocas cuadras al occidente, ya en el barrio Samper Mendoza, quedaba el restaurante Las Ojonas (aún funciona allá).

Hay incontables ejemplos de barrios, en todo el mundo, a los que los años les han sumado belleza y dignidad. FACEBOOK

TWITTER

Al oriente, después de la Caracas, nos invitaban a veces a tomar onces a la bizcochería suiza Guillermo Tell. Jamás encontré, en Europa, unos bizcochos iguales. Su único defecto era ser demasiado pequeños. En el camino pasábamos por la casa del personaje máximo del barrio, el maestro León de Greiff. La imaginábamos llena de libros, en columnas del piso al techo.

Para visitar a compañeros que vivían en el barrio Teusaquillo, un poco al norte, caminábamos por la avenida que atravesaba el cementerio. Ya nos habían explicado que no debíamos preocuparnos por los muertos, pero sí tener algo de cuidado con los vivos.

No todo era paradisíaco. Había una colonia de niños lituanos, muy rubios. Apenas habían pasado unos años de la guerra; ellos eran los arios; nosotros, los judíos. De vez en cuando sufríamos un matoneo menor; un empujón o una mala palabra. Eran más grandes y fuertes.

Había una casa que veíamos con mucha curiosidad, la de la señora Blanca Varón. Decían que era un prostíbulo y que personas muy importantes (hasta presidentes) la visitaban. Pero a pesar de que quedaba frente al paradero del bus, nunca percibimos nada escandaloso.

¿Qué pasó con ese barrio? ¿Cómo llegó a ser centro de mafias, de narcotraficantes y sicarios, con ‘casas de pique’ e historias de terror? ¿Acaso el destino inevitable de los barrios que envejecen es el deterioro y la degradación moral?

Hay cantidad de ejemplos en el mundo de buen envejecimiento, incluso de rejuvenecimiento. Los grandes ríos, que fueron cloacas por decenios, se volvieron centros culturales: el Támesis, el Sena, el Danubio, de nuevo azul. Times Square era un lugar peligroso, en mi primer viaje a Nueva York; hoy es el ombligo del mundo. Chicago de guarida mafiosa pasó a ciudad extraordinariamente culta. ¿Será que se necesita ser rico para no envejecer mal? No creo, hay incontables ejemplos de barrios, en todo el mundo, a los que los años les han sumado belleza y dignidad.

Para recuperarnos tenemos que reconocer que tenemos un problema real, no solo de percepción. La solución no va a ser simple; se necesitarán muchas estrategias. Unas benevolentes que combatan la pobreza, y que traigan educación y trabajo; pero también será necesario combatir la maldad. El Estado no puede renunciar a esa obligación, ni al uso de los instrumentos que la sociedad le ha entregado para que la proteja.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)