Educación: desafíos viejos y nuevos

Los desafíos de la educación son tema de permanente inquietud; más cuando empieza un nuevo periodo político. El entusiasmo con el cambio es bueno, pero con algunos riesgos. Uno de ellos es nuestra tendencia (muy humana) de declarar la “caducidad” de los problemas viejos y difíciles, entusiasmados por lo nuevo. Es la estrategia del avestruz: los problemas no caducan, se resuelven.



Así que cuando se habla de desafíos conviene empezar por los viejos, que son lentos y difíciles. Imaginen, por ejemplo, lo que significa actualizar a 400.000 maestros.

Es indudable que tenemos un reto fenomenal en primera infancia. Descubrimos tardíamente que a los infantes de cero a cinco hay que educarlos, no solo cuidarlos.

Hoy es claro, por estudios multidisciplinarios, que es la edad que mayor atención merece y en la que el esfuerzo da la mayor rentabilidad, social y hasta económica.



Tenemos un hueco serio en educación media. Su cobertura es baja y no es suficientemente diversa para atraer a jóvenes de 15 a 17 años de diferentes contextos sociales. Eso produce deserción en un momento crítico para sus vidas.



La calidad es en promedio insatisfactoria, y tanto en pruebas internacionales como nacionales se revela una gran inequidad entre regiones, entre lo público y lo privado, lo rural y lo urbano y entre grupos diversos. Si bien hay más mujeres estudiando, con mejores resultados y menor deserción que los hombres, cuando se llega al campo laboral ellas presentan desventajas.

En educación superior, aun con avances, tenemos problemas de acceso para jóvenes con bajos recursos. Las universidades públicas no ofrecen suficientes cupos, y las privadas resultan inalcanzables para algunos. La palabra ‘equidad’ describe bien nuestro mayor desafío: equidad en oportunidades y en calidad.



Las cosas son obviamente más complejas de lo que se puede describir en una breve columna, pero con estos pocos ejemplos es claro que a pesar de la presión por los nuevos retos, los viejos no pueden ser ignorados y no se resolverán en un día.



Los desafíos nuevos emocionan. Se habla hoy de la cuarta revolución educativa. La primera fue hace 100.000 años, cuando empezamos a hablar; la segunda, hace unos 8.000, en que desarrollamos la escritura y las escuelas; la tercera, hace unos 500 con la imprenta, que permitió la democratización y popularización del estudio, y la cuarta seguramente estará signada por nuevas y diversas tecnologías. Hay muchas teorías novedosas, con diferencias pero también con coincidencias. Todas ven la educación como un proceso de toda la vida; priorizan el acento sobre el aprendizaje más que en la enseñanza y hacia la construcción de capacidades analíticas y críticas. La obsolescencia rápida de la información y el conocimiento presiona hacia una formación fundamental con gran capacidad de autoaprendizaje.



La pregunta de cómo hacer eso no está resuelta. Sociedades exitosas usan acercamientos diferentes, hasta opuestos; yo he visto tantas teorías alternándose durante los años que me inclino por un camino propio, sin sujeción a modas ni dogmas, teniendo siempre los objetivos a la vista y andando con cuidado, atendiendo a signos y señales de alerta en el camino. Los resultados se verán mucho más tarde.



P. S. No puedo terminar este comentario sin hacer un reconocimiento a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a sus viceministros y a sus equipos, por un trabajo intenso y comprometido. Es muy fácil criticar, pero muy difícil asumir tareas sociales de gran responsabilidad. Lo justo y lo correcto es agradecer a quienes lo hacen. Desde el Ministerio enfrentaron una época de tremendas dificultades con todos los vientos en contra, y mantuvieron el rumbo de progreso. Recomiendo leer su rendición de cuentas.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

