Muy de vez en cuando aparece uno de esos libros que uno siente como definitivo y total. Eso es Delirio americano-Una historia cultural y política de América Latina, de Carlos Granés. La contraportada dice que Granés arma el rompecabezas del arte, la literatura y la política latinoamericana en el siglo XX. Es cierto, y es un rompecabezas de diez mil piezas. En más de quinientas páginas describe lo que pasó en este continente, desde unos años antes de comenzar el siglo XX hasta hoy, unos veinte después de haber empezado el XXI. No es un libro para enterarse, sino uno para comprender.



(También le puede interesar: Significados perdidos)

Amablemente proporciona un esquema (mapa cultural y político) al principio del libro, que ayuda al lector a desplazarse por los tres tratados, el prólogo y el epílogo, sin perderse. Los tratados contienen decenas de breves ensayos, cada uno con la densidad y profundidad de una tesis de maestría. Aparecen todos los que jugaron algún papel en el desarrollo cultural y político del continente.



No es un libro de lectura ligera, pero lo mantiene a uno cautivo con los descubrimientos de relaciones que no había percibido, entre hechos que antes parecían independientes o de trascendencia menor. Se comprende cómo la cultura está en la base de los hechos políticos y cómo la política influyó en la consolidación de una cultura continental muy especial. No hay un rincón de Latinoamérica que uno no explore en este libro, ni un momento de la historia que pase inadvertido. No hay relaciones que no se discutan, ni antecedentes que no culminen en sus consecuencias.



Al principio del libro, Granés recomienda leerlo de tapa a tapa (yo también), pero concede que si el lector no tiene tiempo o paciencia, puede leer el tratado que más le interese. En el primero encontrará la historia del modernismo y las vanguardias, y los efectos del imperialismo en la cultura y la política, en el segundo verá cómo la política utilizó el arte y la literatura para forjar nuestras mayores ficciones populistas, y en el tercero verá el impacto de la Revolución cubana en la cultura y la política de América Latina.

En más de quinientas páginas describe lo que pasó en este continente, desde unos años antes de comenzar el siglo XX hasta hoy, unos veinte después de haber empezado el XXI. FACEBOOK

TWITTER

Si realmente el lector tiene poco tiempo, o poca paciencia, pero quiere entender lo que pasa hoy en todos nuestros países, yo le recomendaría concentrarse en el tercer tratado: ‘Los delirios de la soberbia-Revoluciones, dictaduras y la latinoamericanización de Occidente’. Con él entenderá eventos cruciales para nuestro desarrollo, leerá sobre la muerte del Che en Bolivia y “su reencarnación en una camiseta”, sobre movimientos populistas fascistas y de izquierda, sobre cómo la meca cultural de Occidente, La Habana, terminó devorando a sus hijos; sobre revoluciones y alzamientos militares, de izquierda y derecha, en fin, sobre ese verdadero delirio que fue la segunda mitad del siglo XX en el continente.



Con las últimas páginas podrá entender lo que pasa hoy, y que aparece todos los días en el periódico. Verá cómo Latinoamérica empezó a exportar su carácter a Europa e, incluso, a Estados Unidos. Muestra cómo Tsipras en Grecia e Iglesias en España y el movimiento Woke en la academia americana adoptaron nuestra rutinaria autovictimización como una estrategia políticamente rentable.



No resisto la tentación de traer, aunque sea, una cita de las páginas finales. A mí me ha ayudado a entender: “En el arte contemporáneo y en la cultura en general hay una obsesión por el archivo, por analizar la forma en que se ha narrado la historia oficial y ver qué ha sido excluido, y todo el que se sumerge en esos temas vuelve al presente con la predecible revelación de que a su grupo o a su identidad no se les ha tratado con justicia. La pregunta ya no es ¿qué hacer?... sino... ¿qué me deben?”.



No se lo pierdan. Seguro estará en la FILBo.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)