No creo en la copla de Manrique que dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero cuando estudié bachillerato mi colegio incluía tres años de filosofía, y eso definitivamente fue mejor. Un año veíamos lógica y metafísica; otro, psicología y ética, y terminábamos con historia de la filosofía. Los textos que usamos (y el colegio no era católico) fueron los del padre José Rafael Faría. Después supe que era colombiano, había sido párroco en Gramalote y fue de los fundadores de la Universidad de Pamplona (la de acá, no la de España). En el texto de historia presentaba el pensamiento de un filósofo, argumentaba en su nombre, y lo refutaba. Llevaba las conclusiones del autor al extremo y terminaba con un contundente "repugna a la razón".



Nosotros, jóvenes inquietos, peleábamos con la profesora (maestra rumana educada en París) diciendo que ese argumento de Faría repugnaba a nuestra razón. Pero la verdad, aun sin estar de acuerdo con el padre en muchas de sus conclusiones, no era siempre dogmático. La condición de "repugnancia" dependía de que el argumento tuviera falencias lógicas, incoherencias internas y evidentes contradicciones con los hechos.



Después, en la universidad, me encontré en las asambleas estudiantiles con un argumento de la misma familia. Luego de una discusión se pedía declarar "suficiente ilustración". Los dos argumentos denotan cansancio más que dogmatismo, y tengo la gran tentación de usarlos con algunos temas sobre los cuales quisiera declarar "suficiente ilustración" y afirmar "que repugnan a la razón", sin pecar con la racionalidad científica. Van acá tres de ellos.

La Tierra es redonda. Yo sé que hay grupos que afirman lo contrario, que creen que las fotos tomadas desde el espacio son falsificadas, y que hay un complot para convencer a la gente (no sé para qué). Sé que no son pocos; en una encuesta en Estados Unidos hace tres años, el 2 por ciento afirmó estar convencido de que la Tierra es plana y el 7 por ciento no podía decirlo con seguridad. No los convencen argumentos como el del barco desapareciendo en el horizonte poco a poco, o eso de que se puede volar desde Nueva York hasta Nueva York viajando siempre hacia el oriente sin cambiar de rumbo. Nada sirve porque ellos desde su ventana la ven plana; suficiente ilustración.



La Tierra no fue creada hace 6.000 años y los seres vivos somos el resultado de una evolución de unos 4.000 millones de años. Hace un tiempo relaté acá una visita al Museo de la Creación en Kentucky, con su arca de Noé de tamaño bíblico real (en la que no caben elefantes). Los argumentos que usan afirman que los fósiles fueron creados así, como fósiles, en el lugar en que se encontraron, que los radioisótopos cambian su velocidad de degradación por factores externos (quién sabe cuáles) y que todo eso del ADN y la filogenética es puro cuento. Los argumentos creacionistas repugnan a la razón.



El tercer caso es que las vacunas sí sirven. La viruela se erradicó, la polio está cerca de eso y muchas enfermedades infecciosas más (si no sabotean esfuerzos de años). La expectativa de vida del humano se duplicó en cien años, principalmente gracias a ellas, y hoy comprendemos a nivel celular y molecular, con exquisito detalle, cómo funcionan.



En lo que al covid-19 respecta, la mayoría de los enfermos graves y los muertos están hoy entre no vacunados, y ya se han vacunado miles de millones de personas sin reportes significativos de problemas. Las evidencias epidemiológicas sobre su protección son abrumadoras. Sin embargo, hay un movimiento retardatario en su contra que rebusca las opiniones de algún científico exótico que escribe en una publicación exótica, para argumentar lo contrario. Por mi parte, declaro un cansancio infinito y más que suficiente ilustración.

