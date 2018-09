¿De verdad, la verdad?

En el camino que estamos andando hacia la paz, decidimos que la mejor forma para llegar a ella es mediante un sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema integral está centrado en las víctimas y contempla todos los aspectos que en el acuerdo se consideraron necesarios para satisfacerlas.

El centro del sistema es la reparación, y esta se logra con verdad y justicia (además de la indemnización material a que haya lugar). Si se dan verdad, justicia y reparación, hay buenas posibilidades de que se dé también la no repetición. Aunque es arriesgado adivinar el futuro, podríamos decir que al menos se asegurará que los mismos no repitan.



No en todos los procesos pacificadores se ha insistido en la verdad. En varios casos se optó por el perdón y olvido, que es más bien lo contrario. A veces sirvió, pero en ocasiones se demostró que era una ilusión porque las memorias regresaron (tal vez nunca se fueron) y el perdón no duró. Además, para crímenes de lesa humanidad, el perdón no depende exclusivamente de las víctimas. Hay organismos internacionales para los que esos crímenes no prescriben, y actúan cuando no se da la justicia nacional.

Ha habido también casos en los que la verdad no funcionó. En Sudáfrica se dieron grandes audiencias públicas en las que al menos 2.000 testimonios se transmitieron por radio y televisión. Se creyó que eso iba a generar una gran reconciliación, pero muchas víctimas sintieron que no hubo ni justicia ni reparación, ni siquiera una verdadera verdad.



Nosotros nos preparamos para que la verdad se diera. Hace cuatro años se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha venido haciendo un buen trabajo investigativo. Se estableció la Comisión de la Verdad, que, si bien no podrá responderle a cada víctima individualmente, sí deberá ofrecernos una explicación amplia y profunda sobre el conflicto y la responsabilidad de los diferentes grupos. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene una sala de “reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas”, sala que deberá exigir a quienes se presenten ante ella una declaración detallada de cada crimen.



Una pregunta inevitable es qué efecto tendrá en la víctima el conocimiento de la verdad. Para los familiares de los desaparecidos, de los secuestrados que no regresaron y de las víctimas de los ‘falsos positivos’, saber la verdad tendrá un efecto sanador y tranquilizador. Es claro que ellos necesitan conocer los detalles de lo que pasó. Dónde estuvieron sus seres queridos, cómo fueron sus días en cautiverio, en qué circunstancias murieron. Si se pudieran recuperar sus restos, tendrían un consuelo adicional. Las condenas de la justicia transicional tal vez les van a parecer pequeñas, pero imagino que serán aceptadas y los ayudarán a alcanzar su paz y reconciliarse con los victimarios.



Sin embargo, creo que hay una clase de víctimas para las cuales esta clase de verdad no sirve. Son los niños y niñas reclutados, y las niñas y mujeres violadas y obligadas a abortar. Estas víctimas tienen toda la verdad, porque ellas son la verdad. Ellas saben dónde, por quién y cuántas veces fueron violadas. Saben quién las obligó a abortar y cómo se ejecutó la orden. Ellas no necesitan que nadie confiese. Al contrario, es una ofensa, una nueva victimización, someterlas a esperar que la confesión del victimario valide su verdad. Siento que no les ponemos atención. Han salido a denunciar y no tienen eco en la sociedad. Parece que quisiéramos barrer sus historias bajo el tapete. Para ellas, la reparación es compleja. No podemos pedirles que por el bien de la patria renuncien a sus reclamos de justicia. La JEP y todos tenemos una responsabilidad inmensa con ellas.



MOISÉS WASSERMAN