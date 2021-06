Crisis e historia

Poco antes de la pandemia, el historiador Jarred Diamond publicó Crisis: cómo reaccionan los países en momentos decisivos. Es parte de su proyecto para usar la historia como fuente de aprendizaje político. Eso de que la historia se repite no es cierto, nunca se repiten las mismas circunstancias, pero Diamond trata de organizar sistemáticamente elementos similares para postular algunos factores que permitan predecir desenlaces en situaciones parecidas.

Analiza siete megacrisis en la historia y postula doce factores que podrían definir el curso que va a tomar una crisis nacional. Vale la pena escuchar algo de lo que dice.



El primer factor como condición para abordar la crisis es reconocer que existe.

Parece obvio, pero usualmente tenemos dificultades para hacerlo. Cuando se trata de una crisis personal, muchos simplemente niegan su existencia. Otros reconocen solo una parte de los hechos. A algunos no les cuadra su definición de crisis con lo que están viviendo. Pero cuando no es una crisis personal, sino nacional, además de los anteriores, el impedimento más serio para su reconocimiento es la diversidad de grupos: los distintos líderes que tienen posiciones diferentes, y que son seguidos por partidarios poco dispuestos a hacer reconocimientos si no han recibido antes la señal del jefe. En algunos casos hay acuerdo con que la nación está sufriendo un problema, pero no resulta posible coincidir en cuál es ese problema.



El segundo factor que propone es aceptar responsabilidad, evitar la victimización y la autocompasión y no culpar de todo lo que pasa a los otros. En ausencia de esos reconocimientos no se pueden dar esfuerzos auténticos de corrección y de cambio; por el contrario, todos evaden responsabilidad porque todos se sienten víctimas de alguien. Evaden también los análisis objetivos y se niegan a reconocer los hechos.



En sexto lugar (no podré nombrar todos los factores acá) discute Diamond el papel de la identidad nacional en la solución de las crisis. Los dos factores mencionados antes son predictivos de crisis; la identidad nacional podría ser un elemento que conduzca a resolverlas. Lo que llamamos identidad nacional es un orgullo compartido por cosas o eventos admirables que pensamos caracterizan o hacen única a la nación. Eso que culturalmente es un factor de unidad a veces deja de funcionar cuando la identificación con un grupo es tan fuerte que lo supera. La cantidad de mensajes que se encuentran hoy en las redes haciendo burlas de esa identidad, a veces incluso proponiendo una identidad negativa, hacen temer que a nosotros no nos va a funcionar esta vez.



El séptimo factor propuesto es la ausencia de una autoevaluación honesta. Esta requiere dos pasos. Debe primero tenerse un conocimiento exacto de la situación. Difícil de exigir en tiempos en los que la información es poco rigurosa y se transmite por canales que no asumen ninguna responsabilidad sobre lo que informan. El segundo paso es la evaluación honesta de esa información. Esto también parece difícil de exigir con los niveles de autoengaño y de sesgos lógicos que manejamos.



El factor noveno es paciencia con los fracasos. Sobra decir que de eso realmente tenemos muy poco (me refiero a la paciencia, no a los fracasos).



Termina su análisis planteando dos preguntas que merecen reflexión en esta época que estamos viviendo. La primera es si las crisis son necesarias para el cambio, o incluso si son buenas para cambiar, o si existen mecanismos mejores con los que una nación pueda anticipar los problemas. La segunda es si los líderes marcan una diferencia en la resolución de las crisis. Ninguna de las dos preguntas soporta una respuesta trivial; son buenos temas de discusión.



Moisés Wasserman@mwassermannl