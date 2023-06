Conocimiento, ciencia, definiciones y presupuesto

En las campañas políticas jamás falta la declaración contundente de que, de ganar las elecciones, este candidato “sí” construirá una sociedad del conocimiento. El “sí” es importante, pues la promesa se repite en todas las campañas, aunque en otras cosas no haya coincidencias. También el actual gobierno lo prometió.



Hace unos días se publicó el presupuesto 2023 definitivo (después de la adición), y el rubro de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) fue el penúltimo, solo superior al de “Inteligencia” (no es un sarcasmo, es real, imagino que esa inteligencia se refiere a alguna entidad de seguridad del Estado). El presupuesto asignado fue apenas la mitad del de Deporte (que también es bajo).

Minciencias contará con algo menos de 120 millones de dólares al año para construir una sociedad del conocimiento. Eso es más o menos la décima parte del presupuesto de una buena universidad de investigación en Estados Unidos, Europa o Asia. Corresponde a una inversión de US$ 2,4 al año por ciudadano. Corea del Sur, para tener un punto de comparación, invierte US$ 1.935; es decir, unas 800 veces más.

Nos dicen que el presupuesto de CTI va a crecer con recursos de regalías (tampoco mucho, llegaría máximo a US$ 33 por ciudadano). Pero llevamos años en que las evidencias nos muestran que el mecanismo de financiamiento de ciencia con regalías es fallido. Solo aparentamos una mayor inversión; es una maroma contable.

He llegado a pensar que el problema es de definiciones y que yo despistadamente tengo una definición equivocada de conocimiento, y que la correcta no incluye la ciencia (aunque en todos los países que conozco sí lo hace).

Fui al diccionario de la RAE y en verdad su definición es bastante inútil: “Acción y efecto de conocer”. Como los británicos son más rigurosos, acudí al Diccionario Oxford de la lengua inglesa, que dice (mi traducción): “La aprehensión de hechos o verdades con la mente; percepción clara y cierta del hecho o la verdad; estado o condición de conocer un hecho o una verdad”. Estas tres definiciones brevísimas incluyen, todas, las palabras ‘hecho’ y ‘verdad’. Esas y otras variantes de la definición de conocimiento parecen tener origen en el diálogo Teeteto de Platón, quien lo definió como “creencia verdadera justificada”.

De ahí, pues, la relación que esos otros países encuentran entre sociedad del conocimiento y ciencia. La humanidad desarrolló la ciencia como un instrumento para acercarse a la verdad, y de esa forma asumir solo creencias justificadas. Parece que entre nosotros se impone otra definición, más laxa, que excluye a los hechos y relativiza la verdad.

Hace poco leía en una columna que alguien argumentaba sobre la existencia de “mi mayoría, tu mayoría y la mayoría de los otros”. Buen ejemplo de definición laxa, porque ‘mayoría’ no es asunto de creerla sino de contarla. Nadie puede dudar que el Presidente fue elegido por mayoría y que en el Congreso se cuentan manos levantadas para definirla.

Recordaba que la Biblia y Aristóteles también dicen que las moscas tienen cuatro patas. Sin embargo, cualquiera puede atrapar una mosca y contar seis. Si alguien le objeta, con razón, que una mosca no es suficiente para generalizar, se puede organizar un muestreo amplio, y un estadístico definirá, con un número, la bajísima (nula) probabilidad de encontrar una mosca de cuatro patas, aunque la fe en la Biblia y en Aristóteles diga lo contrario.

La verdad cruda y dura es que la ‘sociedad del conocimiento’ se construye con ciencia, y hay que invertir en ella. Lo contrario son discursos vanos, definiciones defectuosas y escapismo. Parece que resulta más barato cambiar las definiciones que invertir en la construcción de conocimiento verdadero.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

