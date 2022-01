Hace pocos días se publicó el estudio del BID ‘Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe’. En realidad, si el título quisiera reflejar fielmente el contenido debió redactarse en negativo: ‘Desconfianza: la clave de la falta de cohesión social y el deficiente crecimiento en América Latina’.



(También le puede interesar: La virtud paradójica)

Son 419 páginas llenas de datos estadísticos y de gráficas analíticas que evidencian un problema muy grave. La desconfianza es el problema más acuciante que enfrenta nuestra región. Tiene consecuencias económicas y políticas que afectan a toda la sociedad; reduce el crecimiento y la innovación, desestimula la inversión y la iniciativa empresarial, distorsiona la toma de decisiones democráticas y promueve promesas políticas incumplibles. Mientras nuestra región disminuyó la brecha de PIB per cápita con Estados Unidos en un 4 por ciento, entre 1980 y 2020, los países del sureste asiático la redujeron en un 47 por ciento (no solo, pero sí en buena parte, por la confianza).



Algunos pocos datos son suficientes para dar una idea del problema. En el año 2020, apenas una persona de cada diez confiaba en los demás, mientras que en los países de la Ocde el indicador era cinco veces mayor. Menos de tres de diez confían en sus gobiernos, y aún menos en congresos y jueces (yo pensaba que lo de los jueces era exclusividad nuestra, pero no, es regional).

Es uno de los factores que más decisivamente incidieron, durante el desarrollo humano, en la conformación de grupos sociales organizados, con leyes y normas de comportamiento. FACEBOOK

TWITTER

Hay una correlación inversa entre confianza e informalidad en la economía. La desconfianza correlaciona con una menor disposición para pagar impuestos y obedecer leyes. El informe mide el civismo, que define como la disposición a hacer sacrificios individuales en aras de un proyecto colectivo (sacrificio es una palabra extrema, yo diría “disposición a hacer concesiones”), y también nos va mal. Lo hizo con tres preguntas: ¿reclamaría beneficios públicos a los que no tiene derecho? ¿Cometería fraude en la declaración de impuestos? ¿Evitaría pagar el transporte público? Para saber cómo nos fue bastaría ver los videos en los que encapuchados forzaron los torniquetes de entrada a TransMilenio y la multitud se agolpó para entrar sin pagar.



La confianza es fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad. Es uno de los factores que más decisivamente incidieron, durante el desarrollo humano, en la conformación de grupos sociales organizados, con leyes y normas de comportamiento. Hace dos años, en una columna acá (‘¿El fin de la confianza?’, EL TIEMPO, 17 de abril de 2020), comentaba sobre sus orígenes; de cómo el saludo de manos surgió para mostrarle al otro que estábamos desarmados, o cómo el saludo con una venia le ofrecía al otro acceso a la nuca, máxima prueba de confianza.



Hay políticos que usan la desconfianza para ganar votos. Es una victoria pírrica, porque una vez instituida, la desconfianza terminará abrumándolos también a ellos. El desconfiado moderno es arrogante, se cree mucho más inteligente: ‘A él no lo engañan como a todos los otros’, se cree muy bueno, solo sus intenciones son puras, y descubrir la maldad de los demás lo perfila como un salvador.



Lo que no capta bien el desconfiado sistemático es que su desconfianza sería imposible sin una confianza, más ciega e irracional, en lo opuesto. Desconfían de la ciencia de los grandes centros y de las revistas reconocidas, pero leen trabajos sin rigor en revistas no controladas. No confían en la prensa, pero se enteran (eso creen) en redes anónimas y tendenciosas. Rechazan a unos políticos, pero apoyan fanáticamente a otros que tienen un ‘rabo de paja’ mucho mayor.



Es diferente ser desconfiado a escéptico. La actitud escéptica es una de análisis crítico, de búsqueda de evidencias y rechazo de incoherencias. El desconfiado a ultranza es en realidad un crédulo, que no por enfático es menos ingenuo.

MOISÉS WASSERMAN@mwassermannl

(Lea todas las columnas de Moisés Wasserman en EL TIEMPO, aquí)