Ciencia en el 2020

Se podría pensar que este año, en el que muchas actividades humanas se desaceleraron, la ciencia se detendría. No fue así, este mes, la revista Scientific American en conjunto con el Foro Económico Mundial publicaron su tradicional listado con los 10 desarrollos tecnológicos más importantes del año.

La generación de vacunas contra el virus que causa el covid-19 fue un hecho sin comparación en la historia. En menos de 10 meses ya había compañías solicitando licencia para iniciar la vacunación. Se han reportado 212 vacunas desde organizaciones y países diversos. Entraron 48 en fase de experimentación en humanos, y al menos cuatro ya están a días de ser administradas. Los enfoques biotecnológicos usados son diversos y de una sofisticación exquisita, solo posible por la existencia de una ciencia básica profunda. Quien no tenga un conocimiento muy preciso del campo posiblemente no vea las razones para mis superlativos. No es pedantería de experto, es un reconocimiento parecido al de que quien no tiene cierto dominio teórico difícilmente podrá apreciar la música dodecafónica de Schoenberg.



Esos desarrollos vinieron acompañados de otros no menos extraordinarios. Una vez conocida la secuencia genómica del virus, la información fue usada en un laboratorio en Suiza para ‘imprimirlo genéticamente’ y para usar ese virus impreso en sus experimentos. No necesitaron una muestra física desde China, la reconstruyeron basados solo en información virtual. La nueva capacidad para la síntesis de ácidos nucleicos permitió el milagro. Seguramente, en el futuro se podrán ‘imprimir’ organismos más complejos. Si bien hay una gran distancia entre las 30.000 letras del genoma del virus y las 3.000 millones del nuestro, no hay, en principio, impedimentos para que en un futuro sea posible imprimir genomas completos. De ahí se derivarán curas de enfermedades genéticas, reemplazos celulares; es difícil imaginar qué más.



Las vacunas fueron diseñadas en pocos días, lo que generó demora fue la necesidad de las experimentaciones en células, en animales y finalmente en humanos. Se están desarrollando tecnologías que podrán crear ‘pacientes virtuales’ para la próxima pandemia. Todavía no es posible crear uno que reemplace a los de verdad para las pruebas de fase III, pero ya se pueden simular órganos y predecir los efectos de vacunas en ellos, de forma que se descarten muy temprano los malos diseños. Es lo que se llama medicina in silico, que es análogo a lo que se usa en las ingenierías hace un tiempo simulando los efectos de distintas condiciones sobre un objeto virtual.



En química hubo además avances muy interesantes. Uno de ellos fue la producción de catalizadores activados por luz visible. El catalizador es una molécula que facilita reacciones químicas que no se podrían dar sino en condiciones extremas de temperatura y presión (es decir, con gran inversión de energía). Ya existen hace tiempo unos activados con luz ultravioleta, pero no son convenientes porque la UV es apenas una parte mínima de la luz solar y es perjudicial para la salud. Estos nuevos catalizadores de luz visible permitirán sintetizar moléculas útiles a partir del CO2. Invertirán la ruta actual, y a partir del gas contaminante producirán materias primas. Un nuevo mecanismo para combatir el calentamiento global, que dará ganancias adicionales.



Estos son algunos pocos de los casos señalados por el artículo. Se presentaron avances relevantes para la transición energética que enfrenta el mundo; los reservaré para una próxima oportunidad. No es posible dejar de maravillarse de la capacidad humana para encontrar soluciones a casi todos los problemas (así como en otros campos nos sorprendemos de la capacidad para encontrarle un problema a cada solución).



Moisés Wasserman@mwassermannl