Lo que se predijo para el 2020

Me reclamaron por no haber escrito aún mi tradicional columna sobre las equivocaciones y predicciones fallidas de astrólogos, adivinadores y brujos. Me parecía que este año hubiera sido abusar de mi ventaja, porque ninguno vio que se venía ese ‘suceso menor’ que fue el covid-19. Algunos a mediados del 2020 sacaron unas actualizaciones en las que súbitamente aparecieron predicciones sobre problemas en salud y economía derivados de la pandemia, pero difícilmente se podrá decir que fue una adivinación cuando el mundo ya llevaba seis meses de reclusión y cientos de miles de muertos.

Algunos acertaron en algunas cosas. Como siempre, fueron aquellos que no se arriesgan a predecir, sino que dan recomendaciones “inspiradas por el movimiento de los astros”, como que hay que cuidar la salud para no estar enfermo, y ser amable con la pareja para que su relación no se dañe.



A mediados de año corrió la noticia de que el niño hindú Abhigya Aband (exitoso youtuber con más de un millón de seguidores) había predicho la pandemia. Pero al leer con cuidado la predicción aparecen algunas fallas. Habló de una enfermedad que se extendería por el mundo (bien), muy especialmente en la India (no tan bien) y que desaparecería totalmente el 5 de septiembre (bastante mal). Además, su visión paranormal nos avisó que el 2020 se iniciaría la tercera guerra mundial. A los inversionistas les dijo que los precios del oro, el petróleo y el gas aumentarían mucho (acertó con el oro, el petróleo se descolgó de enero a abril a un tercio de su valor).



Por nuestro continente, las predicciones estuvieron, como siempre, bastante descachadas. La famosa Deseret Tavares afirmó que Trump iba a ser reelegido. Pronosticó que en Chile y Colombia habría movimientos de protesta (la predicción la hizo a finales de 2019, lo que demuestra que lee el periódico). Predijo también una guerra civil en Argentina.



Walter Mercado murió en noviembre de 2019 (sin haberlo predicho), pero dejó sus predicciones para el 2020. Como es el año chino de la rata, debería ser de equilibrio y tranquilidad. Claro, no exento de problemas; anunció que habría temblores en lugares en los que no hubo nunca antes. Sobre plagas, alertó que iba a llegar una que atacaría la vida marina.



Los intérpretes de Nostradamus, como siempre. Incendios e inundaciones (yo los predigo desde ya para el 2022), un gran terremoto en el oeste del Nuevo Mundo (¿California?) y un conflicto internacional que podría llevar a la tercera guerra mundial.



Alina Rubí nos explicó que en el 2020 se iba a dar un “drama cósmico”, tres ciclos planetarios activados por múltiples tránsitos; se sentirían los efectos de la conjunción entre Júpiter y Plutón, “planeta que desnuda las realidades”. Estos eventos anunciaban, sin dudarlo, que la insatisfacción de algunos ciudadanos con sus gobiernos iba a crecer. En julio se actualizó prediciendo que la segunda conjunción de Júpiter y Plutón causaría la reelección de Putin y una crisis económica.



Mhoni Vidente nos anunció que el papa Francisco iba a ser cambiado, que los republicanos iban a escoger un candidato diferente a Trump y que Justin Bieber y Hailey Baldwin iban a tener gemelos, un niño y una niña (tal vez mellizos, porque los gemelos siempre son del mismo sexo).



David Illán, quien es “astrólogo védico”, advirtió que entre el 24 de febrero y el 28 de mayo se formaría una combinación, o yoga maléfico, cuando los planetas quedaran atrapados en la serpiente cósmica. Este hecho tremendo tendría repercusiones a nivel global e individual (un poco vagas esas predicciones).



Yo haré de una vez mi predicción infalible para el 2022. La prensa seguirá publicando horóscopos y predicciones de astrólogos, y ellos, tampoco ese año, van a tener problemas económicos.



Moisés Wasserman@mwassermannl