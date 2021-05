Epidemias mentales

Una encuesta reciente entre jóvenes dice que la mayoría se entera de lo que pasa por las redes sociales. Los analistas advierten que las redes generan confusión, construyen mitos y teorías conspirativas, y hasta provocan violencia. Los recientes casos en los que corrieron las noticias de que un almacén en Cali era un centro de torturas y que las ambulancias en Bogotá trasladaban los heridos a la cárcel no son diferentes de aquellas que acusaban a Hillary Clinton de mantener una red de pedófilos en el sótano de una pizzería (y que fueron funcionales al triunfo de Trump).

Hace un par de semanas Andy Norman, profesor de filosofía en la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon, publicó un libro titulado Inmunidad mental en el que compara la propagación de ciertas ideas con una epidemia, y propone la existencia de un sistema “inmunológico mental” que nos defiende de las malas ideas y puede ser activado con ciertas “vacunas de pensamiento”. No los propone como metáfora, sino como hechos mentales, tan reales como lo es un idioma, por ejemplo. Le da continuidad y elabora el concepto de memes de Dawkins y su ensayo Virus de la mente. Algunas malas ideas pueden ser vistas como virus.



Usa como epígrafe del libro la conocida frase de Voltaire: “Aquellos que te hacen creer en absurdos pueden hacerte cometer barbaridades”. Analiza algunos mitos que se han establecido entre nosotros y señala el fracaso que nuestras sociedades han tenido en controlarlos. Apoya la idea propuesta por John Dewey, hace más de 100 años, de formación en el pensamiento crítico (hay quienes piensan que se les acaba de ocurrir), pero muestra que no ha dado los frutos esperados y propone técnicas de refuerzo: las vacunas mencionadas.



Combate las malas ideas, y empieza por argumentar que efectivamente hay buenas y malas ideas y que las características que hacen a una idea mala o buena no son solo subjetivas. Muchas de ellas son hechos comprobables, sustentados por axiomas morales sin los cuales nuestras sociedades no serían posibles. Nuestras creencias no son hechos privados que no le conciernen a nadie más, porque ellas tienen implicaciones para los otros. Los valores no son absolutamente subjetivos; no todo vale, ni todo es relativo a un punto de vista arbitrario. Los juicios de valor sí son criticables. Cuestionar con argumentos compromisos personales no es un acto de intolerancia, es legítimo y necesario. Hay mucho en este libro que puede ayudarnos a entender los momentos que vivimos en Colombia y en otros lugares del mundo.



No son pensamientos novedosos. Ya cité a Voltaire, a Dawkins y a Dewey, pero gran parte de la ética moderna está construida sobre argumentos parecidos. Y la no tan moderna, también. Éxodo 23:2 nos dice “No sigas a la multitud para hacer mal, ni testifiques inclinándote a la multitud para pervertir la justicia”. Tenemos una mente con estructuras tribales y nos produce gran satisfacción pensar como la multitud y más aún recibir su aprobación, pero eso no nos hace mejores.



A mí, la situación me recuerda una obra de teatro popular en mi juventud: El rinoceronte, de Eugène Ionesco. Un día, la gente se sorprende y se asusta por la aparición de un rinoceronte en la calle, pero poco a poco todos, fuera de Berenger, se van convirtiendo en rinocerontes: el empresario, el profesor, hasta el filósofo y finalmente la amada Daisy. Berenger no es el más inteligente ni el mejor instruido, seguramente tampoco sea el más bueno. Está lleno de dudas hasta el final, pero no le gustan los rinocerontes, no simpatiza con su fuerza ni con su energía, que no ve como virtud.



Cuando leo la prensa y las redes, incluso cuando miro por la ventana, mi imaginación ve manadas de rinocerontes en estampida, y me asusto.



Moisés Wasserman@mwassermannl