Vacuna vs. vacunación

Ya hay vacunas, ahora la pregunta es cómo se podrán llevar a todo el mundo. Un funcionario de la organización Coalición para la Inmunización afirmaba que las vacunas no salvan vidas, son las vacunaciones las que lo hacen, y la logística es decisiva. Recordemos que hubo momentos de la pandemia en que nos vimos a gatas para conseguir guantes, máscaras N-95, kits diagnósticos y respiradores.

Cuánta gente se debe vacunar en el mundo depende de qué tan efectivas sean las vacunas y cuánto tiempo dure la inmunidad. No estamos seguros, pero no recomiendo esperar los dos años necesarios para estarlo. Suponiendo que se deba vacunar, con dos dosis, al sesenta por ciento de la población mundial, estaríamos hablando de 9.500 millones de dosis. La primera gran incógnita es cómo escalar la producción a esa magnitud.



Sin contar los costos ya causados, para producir 9.500 millones de dosis de vacuna se necesita una inyección inmensa de recursos. Se han manejado dos estrategias. La primera es de subvenciones directas de gobiernos a productoras. Estados Unidos ya ha concedido 6.500 millones de dólares. Esas donaciones van con el compromiso de que las compañías prioricen la entrega de vacunas a ese país. Adicionalmente, hay acuerdos de venta anticipada. Moderna, por ejemplo, recibió 1.500 millones de dólares con el compromiso de entregar 100 millones de dosis. Con esas estrategias, Estados Unidos ya es dueña de 700 millones de dosis. El Reino Unido ya hizo acuerdos similares por 340 millones de dosis con compra adelantada a seis compañías, y Australia ha invertido ya 3.300 millones de dólares en compras anticipadas. Con apoyo logístico de la OMS, 184 países entramos en un pacto de distribución a través de Covax. En el caso más optimista, Covax dispondría hasta final del 2021 de dos mil millones de dosis, pero repito, para 184 países.



Se dice fácil producción, pero se hace difícil. Varias de las vacunas próximas a licenciarse necesitan lo que se llama un adyuvante para lograr su efecto. La compañía GlaxoSmithKlein se comprometió a producir mil millones de dosis; no serán suficientes. Hay un compuesto, extraído de un cangrejo, que se usa para detectar posibles contaminantes, su costo es de 13.000 dólares el litro, y parece muy improbable que se logre un suministro satisfactorio. Las compañías productoras de ampolletas de borosilicato no pueden hoy comprometerse con todas las necesarias.

Estados Unidos necesitará 850 millones de jeringas. Unicef está haciendo un gran esfuerzo para acumular en depósitos en Dinamarca y Dubái mil millones, que son apenas la tercera parte de la necesidad proyectada de Covax. Para transportar las vacunas habrá que fletar 8.000 vuelos de Boeing 747, diseñar sistemas de refrigeración especiales, y mucho más.



Esa es la realidad real. Adelanto que yo también soy partidario de ese mundo ideal en el cual no hay patentes y en el que los ricos pagan los desarrollos a los que accederán igualitariamente los pobres. Pero me parece una ingenuidad pensar que nosotros podemos fijar los precios mundiales con un decreto. Somos jugadores de una liga menor; ni siquiera tenemos la soberanía tecnológica de otros. En Colombia es un juez quien decide qué pruebas diagnósticas hay que hacer al ingreso al país, o qué tratamientos se suministran a los enfermos. No creo que las farmacéuticas nos vendan vacunas si no se aseguran de que no serán demandadas por cualquier enfermedad que se le presente a alguien después de ser vacunado.



El Gobierno colombiano tiene la responsabilidad de conseguir el mayor número de vacunas, lo más rápido posible. Me encantaría que las pudiera comprar en el mundo ideal, pero infortunadamente allá las tiendas están cerradas: ‘motivo pandemia’.



Moisés Wasserman@mwassermannl