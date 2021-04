La incertidumbre nuestra de cada día

La Comisión de la Verdad editó hace poco una colección de pequeños libros, cada uno con tres escritos sobre una palabra importante. A mí me tocó La incertidumbre. No voy a repetirme mucho (ni cabe acá todo lo que decía allá), pero merece un comentario, sobre todo ahora que está siendo tratada como si fuera el gran problema de nuestra época.

Nosotros no nos la inventamos. Es tan vieja como la humanidad, es un estado de mente que ha condicionado la evolución biológica y cultural de nuestra especie. Quienes se sienten hoy abrumados porque no saben qué va a llegar primero, si el virus o la vacuna, que piensen en esos antepasados nuestros, cazadores y recolectores, quienes hace 300.000 años se levantaban cada mañana con la incertidumbre de si iban a encontrar una presa para almorzar, o si ellos iban a ser el almuerzo de un gran felino. Eso los hizo alertas, rápidos para reaccionar ante un ruido o un olor raro; desarrolló su capacidad para correr, su sagacidad para esconderse y escapar, su ingenio para construir instrumentos.



Mucho más recientemente, hace apenas 10.000 años, los antepasados domesticaron algunas plantas y animales. Tenían asegurada las leche y la carne de vacas y cabras, y el trigo en sus depósitos les alcanzaba para hornear el pan entre una cosecha y otra. Pero la incertidumbre los acompañaba. No sabían si iba a llover lo suficiente para que las matas crecieran o demasiado para que se anegaran. No podían saber cuándo serían atacados por una tribu vecina, o por una plaga, o cuándo una tormenta de rayos iba a prender el incendio en sus campos.



Desde tiempos inmemoriales, los humanos desarrollamos inventiva y normas sociales para enfrentar las incertidumbres entre todos. En China, hace más de cinco mil años, los transportadores repartían las cargas entre todos sus barcos para amortiguar las pérdidas en caso de un naufragio fortuito. El código de Hammurabi muestra unos rudimentos de seguros contra imprevistos, porque exigía condonar las deudas de los agricultores que perdían sus cosechas. El Talmud hebreo ordenaba la constitución de un fondo comunitario para ser usado durante las malas épocas.



En toda nuestra historia, también en la ciencia moderna, debemos agradecer a esa necesidad de enfrentar lo incierto los descubrimientos y el nuevo conocimiento. Hemos progresado mucho. La estadística y las matemáticas nos permiten, en muchos casos, definir las probabilidades de ocurrencia de los malos eventos. Sabíamos que iba a suceder una pandemia y sabemos que seguirán sucediendo. Una mutación va a aparecer en un virus, tendremos tormentas eléctricas y tornados. Ya entendemos por qué sucede todo esto, pero es incierto cuándo y dónde sucederá. El crecimiento de la población humana (y de las especies domesticadas) se debe al dominio que logramos sobre lo incierto, pero ese mismo crecimiento generó nuevas incertidumbres en el planeta.



Para la ciencia, la incertidumbre es el motor fundamental. El físico Richard Feynman, reflexionando sobre las dificultades para conciliar ciencia y religión, decía que la religión es impensable sin certezas, mientras que para la ciencia, solo lo incierto es objeto de investigación.



La incertidumbre se enfrenta con acciones. El psiquiatra Victor Frankl, que sobrevivió a los campos de exterminio nazis, hizo un estudio en el que buscaba los factores psicológicos que caracterizaron a los pocos sobrevivientes. Su conclusión fue que sobrevivieron quienes tenían un propósito, no quienes tenían certezas.



La incertidumbre es un estado de espíritu inherente al humano. No hay que tenerle temor ni huir de ella. Nos provee las preguntas que debemos responder y sustenta los propósitos que nos llevan a actuar. La incertidumbre es un motor de progreso.



Moisés Wasserman@mwassermannl