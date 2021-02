Si se siente agotado, tal vez le consuele saber que no está solo. El asunto se ha puesto tan serio que el último número de la revista New Scientist le dedicó uno de sus artículos centrales. Christina Maslach, profesora de psicología de la Universidad de Berkeley en California, lleva estudiando el fenómeno hace casi 50 años y manifiesta que pocas veces “la han agotado” tanto con preguntas, como ahora.

Si usted se siente cansado cuando se despierta, distante de la gente y ha perdido interés en lo que hace, podría estar sufriendo del síndrome de agotamiento. La doctora Maslach lo diagnostica cuando coinciden tres factores: un abrumador sentimiento de agotamiento emocional, cinismo y desapego, y sentimiento de ausencia de logros.



No es broma. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud llamó la atención sobre este síndrome y lo calificó como un fenómeno ocupacional moderno. Este año ha sido mucho más que eso. Aunque no se puede definir como enfermedad, hay evidencias de que puede conducir a la depresión y a lo que llaman ‘desamparo aprendido’, que es una situación en la que la persona se da por vencida y siente que sus esfuerzos son inútiles.



Un estudio en The Lancet el año pasado mostraba que las acciones de los líderes han tenido efectos positivos contra el síndrome, cuando llaman al esfuerzo solidario y resaltan el interés común, pero uno muy malo cuando sus hechos contradicen lo que están pidiendo. Como ejemplo negativo presentó el de Dominic Cummings, asesor personal de Johnson, quien viajó 420 km aunque sospechaba que tenía covid-19 (le tocó renunciar).



La pregunta obvia es qué puede hacer cada uno de nosotros para combatir ese sentimiento, sabiendo que las limitaciones van a continuar por un buen tiempo. La respuesta parece ser que hay que mantener interacciones sociales, tanto como lo permitan las medidas de seguridad. En las últimas décadas, varias investigaciones han mostrado que la falta de relaciones tiene impacto en la salud y en el bienestar. Zoom, Skype, WhatsApp, teléfono y similares pueden servir (no hay otra opción), pero no reemplazan del todo los contactos físicos sociales como un apretón de manos, una palmada en la espalda o un abrazo ocasional. Esos liberan endorfinas y producen bienestar y tranquilidad.



No solo las relaciones cercanas y significativas son importantes, también lo son otras superficiales y que a veces pasan desapercibidas: el saludo con la cabeza a esa persona con la que siempre nos cruzamos en el mercado, los buenos días al voceador del periódico, el saludo a quien atiende la cafetería de la esquina y que ya sabe que vamos a tomar “lo de siempre”. Un estudio de la Universidad de Essex midió entre 11 y 16 interacciones diarias de ese tipo en la gente de su localidad, y mostró que producen sensaciones de bienestar.



Hay quienes dicen que esta pandemia va a acabar con el saludo de manos. No creo; espero que no. Alguna vez tuve un colega que era una verdadera autoridad en microbiología y que se la tomaba tan en serio que nunca saludaba de mano ni tocaba superficies que pudieran haber sido tocadas y contaminadas por otros. La relación con él siempre fue cordial, pero jamás cálida ni amable, como sí lo fue con otros menos expertos, y mucho menos prevenidos con los microbios.



El distanciamiento social es un instrumento que nos ayuda hoy a prevenir el contagio, pero tiene costos, como los descritos acá, del síndrome de agotamiento y del desamparo aprendido. Hay que ser disciplinado mientras dura la emergencia, pero luego no será tan mala idea desquitarse (yo lo haré). Mientras tanto, sigamos con Zoom y WhatsApp y saludando con la cabeza a todos esos conocidos enmascarados de quienes ni siquiera sabemos el nombre.



Moisés Wasserman@mwassermannl