Hace unos días, la prensa trajo la noticia de la muerte del mago James Randi. No le gustaba el apelativo de mago; decía que trató muchas veces en su juventud de usar hechizos y encantamientos para superar las leyes de la naturaleza, pero que nunca le resultó. Así, prefería anunciarse como prestidigitador e ilusionista y reconocía que se basaba en el subterfugio, la astucia y una buena percepción de la psicología de su público. Su nombre artístico fue James el ‘Asombroso’ Randi.

Cuando cumplió sesenta años decidió que no iba a actuar más, y que se iba dedicar a desenmascarar a quienes pretendían tener poderes paranormales. Con Carl Sagan y otros fundó el CSICOP (Comité para la Investigación Científica de Reclamos Paranormales) y se dedicó a perseguir supercherías. En 1964 ofreció un premio de diez mil dólares a quien lograra mostrar un hecho paranormal que él no pudiera desenmascarar; fue subiendo la oferta hasta el millón de dólares. Se retiró en 2015, sin que nadie se hubiera ganado el premio.



Desenmascaró al famoso Uri Geller mostrando cómo se puede doblar cucharitas y despertar relojes. Eso le costó varias demandas. Otro caso notable fue el del teleevangelizador Peter Popoff. Ese predicador recogía buenos fondos haciendo curaciones milagrosas y espectáculos de adivinación. Lograba que paralíticos se pararan de sus sillas de ruedas y hacía cirugías a distancia. Leía la mente y adivinaba la dirección exacta, el número de teléfono y los males que aquejaban a los feligreses presentes. Randi, con un par de expertos en electrónica, logró captar la señal de radio que la esposa de Popoff transmitía desde el archivo de la parroquia a su audífono. Para completar, infiltró a un hombre disfrazado de mujer a quien Popoff, por una módica suma, operó y curó de un cáncer de cuello uterino. El asistente del predicador explicó después lo del audífono diciendo que casi siempre Popoff recibía información celestial, pero a veces no, y entonces debía ayudarse un poco con otros medios.



El caso de las mujeres magnéticas de Hungría, a las que se les pegaban en la frente toda clase de objetos (incluso no metálicos) logró desenmascararlo pidiéndoles amablemente a las señoras que permitieran que les lavara la frente con agua y jabón. Ellas se retiraron airadas afirmando que “el magnetismo y el agua no se mezclan”. Puso en aprietos a unos ‘zahoríes’ (que pretenden tener capacidad para detectar agua subterránea) pidiéndoles que le mostraran un lugar totalmente seco. Resulta que agua hay casi en cualquier sitio si se perfora lo suficiente; por tanto, tenían asegurado un buen porcentaje de aciertos, no así cuando los puso a detectar un lugar sin agua.



También incursionó en el desenmascaramiento de pseudociencias. En 1988, un científico del Instituto Pasteur publicó en la revista Nature un artículo con el que demostraba “la memoria del agua”, que es la tesis fundamental de la homeopatía. El experimento demostraba el reconocimiento, con anticuerpos, de una sustancia en soluciones tan diluidas que no podían contener teóricamente ni siquiera una molécula. Randi participó en la repetición del experimento, pero codificó los tubos, revolvió los de agua con memoria y los de agua normal, y el código lo puso en un sobre que pegó al techo del laboratorio. El experimento fracasó, demostrando que cuando los investigadores no sabían dónde estaba el agua homeopática, esta desgraciadamente perdía la memoria.



Entre las organizaciones de escépticos, muchos no compartieron la agresividad de sus métodos. Él se definió a sí mismo como un hombre furioso, y eso le trajo enemistades, pero también mucho agradecimiento de quienes preferimos la verdad, aunque se vea menos bonita que los trucos del ilusionista.



Moisés Wasserman@mwassermannl